Los salarios de convenio suben un 2,42% hasta mayo, más de seis puntos por debajo de la inflación

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,42% hasta mayo, cifra ligeramente superior al dato de abril (2,40%), pero más de seis puntos inferior al IPC de mayo, que se ha situado en el 8,7%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el caso de Andalucía, el alza es del 2,64%, aunque seis provincias se sitúan por debajo de la media. Solo Cádiz (2,74%) y Sevilla (4,75%) están por encima, y en el caso de esta última es una de las provincias de España en la que más suben los salarios hasta mayo. Las subidas afectan a medio millón de trabajadores en la región y a 5,8 millones a nivel nacional. La escasa proporción de trabajadores beneficiados en la comunidad (por debajo del 10%) indica que el ritmo de renovación de convenios es muy inferior a la media, algo que se agudiza más en Sevilla, con un número de empleados beneficiados de 101.000, menos que en Cádiz y Málaga.

En cualquier caso, este incremento salarial está por debajo de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Este AENC no se ha podido renovar de cara a 2022 ante las diferencias existentes en torno a la cláusula de revisión salarial, irrenunciable para los sindicatos e inaceptable para los empresarios ante los elevados niveles de inflación. Ambas partes no han cerrado la puerta a negociar un AENC para años venideros, pero no para el presente ejercicio.

Los sindicatos, que el jueves empezaron una campaña de movilizaciones en defensa de la mejora de los salarios, exigían a los empresarios una subida del 3,5% para este año, con cláusulas de revisión para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante los elevados niveles de inflación. Por su parte, la propuesta que la CEOE puso sobre la mesa recogía una subida salarial del 3,5% para 2022, pero sin cláusula de revisión.

De momento, con los datos hasta mayo, el alza salarial pactada en convenio se encuentra más de un punto por debajo de la que propusieron en esta negociación tanto CCOO y UGT (3,5%) como CEOE, pero en este último caso excluyendo la cláusula de garantía.

La mayor parte de los convenios registrados hasta mayo en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2022.

En concreto, hasta mayo había registrados un total de 2.198 convenios colectivos con efectos económicos para dicho periodo, de los que sólo 215 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 2,49%. El resto, 1.983, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio algo inferior, del 2,42%.

Los 2.198 convenios registrados hasta mayo daban amparo a algo más de 5,8 millones de trabajadores.

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte los convenios registrados hasta mayo no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 2.198 convenios contabilizados, sólo el 15% (330) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 248 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,49 millones de trabajadores de los 5,8 millones amparados por los convenios registrados hasta mayo, el equivalente al 25,7% del total.