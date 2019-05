En las elecciones generales del 28 de abril, el PSOE se colocó con 3.921 votos como fuerza más votada en Tomares. No ocurría desde hace 15 años, cuando José Luis Sanz comenzó a presentarse como candidato del PP a la Alcaldía del municipio, con casi 25.500 vecinos, el de mayor renta declarada en el IRPF en Andalucía.

Pero, frente a esa movilización de la izquierda –sobre todo en barrios antiguos y humildes, como Camino Viejo y las Almenas, que muchos achacan al miedo a Vox más que al tirón de Pedro Sánchez–, Sanz volvió a ser el más votado para el Senado, con 5.425 votos en el municipio, frente a los 4.182 que logró Ángel Mayo (Cs) o 3.799 de Antonio Gutiérrez Limones (PSOE).

No logró escaño, pero Sanz remite a esos datos al hablar de encuestas, porque es la más reciente y recuerda que con menos votos de los que obtuvo para la Cámara Alta en Tomares logró la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2015, por un edil, que espera refrendar el próximo domingo 26 de mayo. Porque ese es el reto de este alcalde de referencia para el PP.

Por un lado, defiende que, pese a que se denoste, la mayoría es buena: “Garantiza la estabilidad política, económica, social (...). Estamos rodeados de bipartitos, tripartitos y cuatripartitos en ayuntamientos que no funcionan”.

Ha permitido una gestión que ha hecho que Tomares sea “referente de calidad de vida, cultural y de ocio, un pueblo con marca propia en Andalucía”. Por otro lado, está convencido de que si no la logra, se conformará otra mayoría y otro gobierno: “Uno de los objetivos para el resto de partidos es quitar a José Luis Sanz”.

El resultado del PSOE –con nuevo candidato, Miguel Ángel Melero, ex asesor de la Dirección de la Memoria Histórica, residente en Tomares desde 2015, pero que quiere un proyecto de “transparencia, cercanía y participación”, en el gobierno o en la oposición a largo plazo–, es una de las novedades de esta campaña.

Podemos e IU van como Adelante, con la actual portavoz de Sí Se Puede Tomares, María Ángeles García, de número uno.

Susana Herrera, de pregonera de la Semana Santa a candidata

Aunque lo que puede ser determinante es el hecho de que Cs y Vox –que pescan votos en el mismo caladero que el PP– presenten a cabezas de lista mucho más potentes que en 2015.

En el caso de Cs, que se puso por delante del PP en las generales con unos 500 votos de diferencia, es Susana Herrera, que está desde hace décadas al frente del programa religioso de Canal Sur, Testigos Hoy.

Su fichaje se produjo hace mes y medio, pero sí la conocen y mucho en Tomares, donde vive desde hace casi 15 años y cuya primera vivienda estuvo en Camino Viejo.

Es autora del libro Lágrimas de vida, en el que narra su experiencia como madre de un niño que falleció y cuyos órganos se donaron. Fue nombrada coordinadora honoraria de trasplantes, en cuya labor de difusión está muy implicada, con hermandades, asociaciones, colegios.

En 2018, fue pregonera de la Semana Santa de Tomares.

Explica que le llegó la propuesta de responsables autonómicos de Cs. Va en la lista como independiente, con un equipo del que pone en valor su condición de “profesinales de distintos ámbitos haciendo política” y el empuje que, según cree, ya le falta al PP. “Hay que partir de lo que se ha hecho, que hay mucho bueno”, para dar otro impulso.

“El gobierno está sin ilusión, sin ganas", considera. Del programa de Cs destaca la apuesta por la juventud, la cultura, por dar más difusión de las empresas asentadas en el término municipal.

Así las cosas, Tomares es uno de los escenarios en los que, si el duelo entre Cs y el PP se traslada a las municipales, el resultado puede ser reñido.

Rafael Padura, candidato por Vox

El candidato de Vox es Rafael Padura, uno de los perfiles que está promocionando en Sevilla el partido de Santiago Abascal. Aunque ha reconocido las aportaciones de Sanz a Tomares, Padura asegura que se le nota el desgaste y la falta de empuje después de 12 años. No ha descartado dárselo en un hipotético escenario de pactos tras el 26-M.

Sanz prefiere no hablar de ellos, ni poner plazo a su etapa como alcalde. En su campaña vuelve a optar por el “puerta a puerta”, con tres proyectos: culminar la expropiación de la Hacienda Montefuerte para habilitarla como centro cultural y museístico, que pueda albergar el tesoro del parque Olivar del Zaudín; convertir el antiguo colegio Tomás de Ybarra en un edificio multifuncional y la construcción de un campo de rugby junto al río.

El teleférico con el que rompió en 2015 pasó a la historia, pero el Ayuntamiento ha puesto dos lanzaderas al Metro, asumiendo lo que no cubre el ingreso por billetes con fondos municipales.

Sanz concurre en un momento bajo para la marca PP, pero, en lo particular, sin el ruido por los casos que se instruían en los tribunales sobre su gestión en 2015. Uno de sus azotes en ese sentido, es el actual edil andalucista que fue socio de gobierno el PP en su primer mandato, Alberto Mercado, ahora número dos en la lista de 100% Andaluces, que abre Alberto Manuel Romano, ex presidente de la Unión Deportiva de Tomares.

Esta formación confía en lograr los pocos votos que en 2015 dejaron al PA sin un segundo edil y Mercado admite que, si tienen opción, favorecerán el cambio de gobierno. Mercado insiste en que el archivo de algunas de las causas que impulsó es provisional y recuerda que Sanz ya no es senador ni aforado. 100% andaluces, como Vox y otros insisten en la necesidad de auditar las cuentas municipales.

“La auditoría es muy socorrida, todos la llevan en su programa”, ironiza Sanz, para añadir que ninguno de los tres interventores que ha tenido en el Ayuntamiento estos años le ha puesto reparos, asegura.

En este contexto político, general y particular, ¿es o ha sido el problema del deslizamiento de la ladera de Sport Aljarafe un chino en el zapato de Sanz?. Sus vecinos han colocado pancartas y han llegado a manifestarse para exigir soluciones, hasta que parecen haberse dividido las posturas entre las once familias desalojadas desde 2016 y el resto. El alcalde recuerda que no se han dejado de hacer cosas. “Cuando técnicamente tengamos la solución adecuada allí estará el Ayuntamiento de Tomares”.