El gobierno local de Alcalá de Guadaíra está dirigido desde el pasado 13 de mayo de 2016 por la socialista Ana Isabel Jiménez Contreras. La que fuera concejal de Cultura del gobierno de Antonio Gutiérrez Limones y diputada provincial se hizo con el bastón de mando del Ayuntamiento alcalareño como representante propuesta por la lista más votada en las elecciones municipales del mayo de 2015 y tras la dimisión de Gutiérrez Limones, al ser incluido en la lista al Congreso y elegido diputado.

El hasta entonces alcalde argumentó su renuncia en no querer prolongar la "incompatibilidad orgánica" de ser alcalde y diputado nacional, que, tal y como recogen los estatutos del PSOE, son cargos incompatibles. No obstante, sobre él se cernía una moción de censura que estaban promoviendo IU-Alternativa Alcalareña, el PA y Alcalá Puede, lo que pudo acelerar la salida del socialista tras 21 años en el Ayuntamiento.

Desde las primeras elecciones municipales de 1979 el PSOE ha sido siempre la candidatura más votada y único partido que ha llegado a dirigir el gobierno local en Alcalá de Guadaíra. Hasta cinco alcaldes han pasado por el sillón de mando del Ayuntamiento alcalareño.

Félix Juan Montero Gómez (1979-1982)

El socialista Félix Juan Montero Gómez fue el primer alcalde elegido por los vecinos de Alcalá de Guadaíra en las primeras elecciones democráticas de 1979. No llegó a completar la legislatura y en 1982 fue sustituido por Manuel Hermosín Navarro.

Manuel Hermosín Navarro (1983-1994)

Tras haber dirigido el gobierno local durante casi un año, en las elecciones municipales de 1983, Manuel Hermosín Navarro ganó las elecciones municipales en Alcalá de Guadaíra. Dirigió el gobierno local durante tres legislaturas entre 1983 y 1994. Tras 11 años de alcalde, presentó su dimisión irrevocable tras ratificar el Supremo la condena de inhabilitación impuesta por la audiencia contra él y los tenientes de alcalde Bernabé Sánchez, Emilio Nieto y José Antonio Martín Rivas. Todos ellos fueron condenados por prevaricación en el denominado caso Fridex en el que se investigó la compra de fincas no edificables en Alcalá de Guadaíra y su posterior recalificación, caso en el que se contó con la intermediación de Juan Guerra.

Entre 1994 y las elecciones locales de 1995, la socialista Guillermina Navarro se convirtió en la primera alcaldesa de Alcalá, aunque por poco tiempo, entre Hermosín, que renunció antes de ser inhabilitado, y la era de Gutiérrez Limones.

Antonio Gutiérrez Limones (1995-2015)

Ha sido alcalde de Alcalá de Guadaíra durante 21 años y cinco mandatos (1995-1999; 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015; y desde mayo de 2015 hasta mayo de 2016). El socialista renunció al cargo en mayo de 2016 tras ser incluido en la lista al Congreso y elegido diputado, ya que en los estatutos del PSOE son cargos incompatibles.

Su marcha neutralizó el intento de moción de censura que los grupos de IU, el PA y dos de los cuatro ediles de Alcalá Puede habían anunciado, a raiz de la investigación de Gutiérrez Limones por el caso ACM, archivado por el Tribunal Supremo en abril de 2018 y por el que el ex alcalde fue investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por la gestión de la sociedad Alcalá Comunicación Municipal. Tras años de litigios, el juez consideró que no es posible probar que la sociedad pagara un viaje familiar al ex alcalde, ni que éste prevaricara por no atender las advertencias sobre la falta de fiscalización

Ana Isabel Jiménez Contreras (desde 2016)

Ana Isabel Jiménez Contreras cogió las riendas del Ayuntamiento alcalareño en mayo de 2016, un año después de que la candidatura de Gutiérrez Limones volviera a ser la lista más votada en las elecciones municipales de 2015. La concejal de Cultura, llegó a la alcaldía a propuesta de su partido y este 26 de mayo es la candidata del PSOE a las elecciones en Alcalá de Guadaíra.

Poco después de llegar al poder, Ana Isabel Jiménez sometió al gobierno local a una remodelación con importantes cambios en las servicios urbanos, asuntos sociales y tráfico.

Pasará a la historia del municipio por ser la primera alcaldesa socialista de un gran municipio metropolitano.