Asempleo alerta de que la demanda de empleo joven no se ajusta a la oferta. Así lo pone de relieve el monográfico ‘Jóvenes y desajuste laboral’ publicado este lunes por la patronal de agencias de empleo y empresas de trabajo temporal, en el que se advierte de que el desajuste entre ofertas de empleo y formación de los jóvenes está generando un “escenario de frustración y vulnerabilidad para la generación mejor formada de nuestra historia”.

Cree que la calidad del empleo juvenil será el principal reto laboral que afrontará España en 2026, que sufre un “creciente desajuste” entre la formación adquirida y las vacantes disponibles, como refleja el hecho de que, actualmente, tres de cada 10 menores de 25 años están ocupados en sectores como la restauración (16,6%) y el comercio (16,2%).

Ante esta realidad, Asempleo hace un “llamamiento urgente” a la inversión en políticas activas de empleo que ofrezcan una respuesta real a los jóvenes, pues la configuración actual de la estructura económica española genera un “círculo vicioso”. EN concreto, indica que, mientras la inversión en educación superior y profesional crece, “esta realidad choca con un muro de ofertas laborales de baja intensidad, lo que impide la consolidación de trayectorias profesionales estables y bien remuneradas”.

El análisis de Asempleo señala que, si bien sectores como la hostelería o la venta minorista han sido tradicionalmente puertas de entrada al mercado laboral para los menores de 25 años, preocupa que la evolución hacia empleos de mayor calidad esté estancada. Este freno contrasta con el dinamismo del mercado: en septiembre de este año, España alcanzó su máximo histórico de población activa, superando los 25 millones de personas.

Nivel formativo

Los jóvenes españoles constituyen el segmento de la fuerza laboral que más ha elevado su nivel formativo en los últimos 11 años (2014-2025). Los menores de 25 años con educación superior han pasado de unos 340.000 en 2014 a casi 620.000 en 2025.

“Esta situación provoca desajustes persistentes entre la formación y el empleo efectivo, y explica, en parte, la mayor incidencia de sobrecualificación, infrautilización de competencias y desempleo juvenil estructural, que sigue siendo uno de nuestros lastres como país”, destaca el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

Además, esta patronal muestra su “preocupación” por el hecho de que entre los menores de 25 años, solo el 55,6% considera que su nivel de estudios se ajusta a su empleo, mientras que un 34,9% afirma disponer de una formación superior a la requerida.

En opinión de Cruañas, esto evidencia que la “inserción laboral inicial continúa caracterizándose por un acceso predominante a sectores y ocupaciones de baja intensidad formativa. La fricción entre formación y tipo de empleo desempeñado abre una fase temprana de devaluación competencial que afecta especialmente a los jóvenes recién incorporados”.

En consecuencia, avisa de que “la realidad detrás de las cifras revela una precariedad cualitativa alarmante”. El 29,2% de los jóvenes de entre 16 y 34 años está sobrecualificado para su puesto, una cifra que se dispara al 35% en los menores de 25 años.

“La situación es aún más crítica para aquellos que, tras una primera experiencia laboral, se han quedado sin empleo: en este colectivo, la tasa de sobrecualificación alcanza el 41,1%, confirmando que el primer contacto con el mercado laboral suele ser una puerta giratoria hacia puestos que no requieren la formación adquirida”, ahonda el estudio de Asempleo.

Muro tecnológico

A este escenario de precariedad se suma un nuevo “muro tecnológico”, pues la inteligencia artificial (IA) “está rompiendo el tradicional acceso al mercado laboral”. Datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reflejan que la inactividad juvenil representa un importante lastre para el talento potencial en varios países de la OCDE.

En nueve economías —incluyendo España, Colombia, Costa Rica, Grecia, Italia, Corea, Lituania, México y Turquía—, más del 15% de los jóvenes se encuentra en la categoría de "ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación", los conocidos como ‘Ninis’.

“Esto sitúa a la juventud española ante una tormenta perfecta: tener más estudios ya no protege contra la automatización, sino que paradójicamente aumenta el riesgo”, prosigue Asempleo. En esta línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta que, en economías avanzadas como la española, hasta un 60% del empleo está expuesto a la IA. El desafío de la IA se intensifica al observar el comportamiento de las grandes corporaciones, precisamente donde los jóvenes cualificados deberían encontrar sus mejores oportunidades.

Tasa de desempleo

“La mejora en la tasa de desempleo de los últimos años no debe ocultar el gran reto de la calidad. Estamos ante una infrautilización sistemática del capital humano con graves costes económicos y sociales a largo plazo. España no puede permitirse que su juventud, tras años de esfuerzo académico, se vea forzada a competir por puestos que no valoran su cualificación. Es imperativo reorientar las políticas de empleo para que la demanda laboral se acompase a la oferta formativa”, concluye Cruañas.