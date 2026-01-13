Quién es Loli Bahía, la modelo que podría ser la nueva pareja de Rosalía

Rosalía podría estar de nuevo enamorada. La artista, tras sacar recientemente su último trabajo discográfico, Lux, estaría ahora en el centro de todas las miradas por una nueva relación sentimental. Y es que la cantante catalana ha sido pillada mientras paseaba cogida de la mano con Loli Bahía por las calles de París. La compañía de la modelo francesa por la ciudad del amor ha despertado todo tipo de rumores.

No se trata de la primera vez que han sido cazada juntas. Durante los últimos meses habrían compartido cenas en Madrid, un concierto en la capital francesa y algún que otro evento. En todas las ocasiones han derrochado complicidad y buena energía.

También se hizo viral un vídeo grabado en Río de Janeiro. En dichas imágenes, ambas van de la mano en una fiesta de fin de año, una misma acción que han repetido recientemente por las calles de París. Aunque podría tratarse de una amistad, no sería la primera vez que Rosalía mantiene un romance con una chica, ya que mantuvo una relación de cinco meses en 2019 con la actriz y modelo Hunter Schafer.

Loli Bahía es una modelo nacida en Lyon (Francia) hace 23 años. La joven tiene ascendencia española por parte de su padre y argelina en el caso de su madre. En los últimos años su nombre se ha hecho un hueco en la industria de la moda, donde ha trabajado para varias de las firmas más relevantes (Louis Vuitton, Prada, Chanel, Celine). El hecho de que su nombre aparezca ligado al de Rosalía no ha hecho más que aumentar su caché como modelo. Bahía también ha hecho sus pinitos en el cine. En 2023 debutaba como actriz en la película Jeanne du Barry. Entre sus aficiones destaca su pasión por la música, tal y como muestra en sus redes sociales. La joven ha estudiado en el Conservatorio de Música de Lyon.

Pese a los rumores que vienen circulando en las últimas semanas, ninguna de las protagonistas se ha referido a su posible noviazgo. Ellas prefieren disfrutar el momento y no etiquetar una bonita amistad que podría tornar en un mediático romance.