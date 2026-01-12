La última hora del estado de salud de Andreu Buenafuente según su mujer Silvia Abril

El pasado 21 de noviembre, RTVE disparaba todas las alarmas con un comunicado que hacía referencia al estado de salud de Andreu Buenafuente. El presentador catalán, que había sido elegido junto a su mujer Silvia Abril para presentar las Campanadas en La 1, se veía obligado a parar temporalmente su agenda profesional “por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica”.

El presentador catalán reconocía en el comunicado que debía recuperarse bien para volver con más fuerza sin entrar en detalles acerca de su estado de salud. “Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño”.

En aquel momento se produjeron múltiples reacciones de apoyo y ánimo para el humorista, al que le deseaban una pronta recuperación de una dolencia que ha generado todo tipo de especulaciones.

Su mujer, Silvia Abril, ha visitado el plató de Pla Seqüència, programa presentado por Jordi Basté en La 2Cat. La humorista ha actualizado el estado de salud de su marido para tranquilizar a sus seguidores y amigos. “Andreu está bien. Está haciendo todo lo que está a su alcance, que ahora ya en este episodio de ansiedad, tiene herramientas. Cuando le pasó hace veinte años, el momento y la sociedad eran diferentes”, ha explicado.

La actriz ha destacado la importancia de cuidar la salud mental y la empatía mostrada por la industria televisiva en un momento en el que necesitaba parar. “Ahora ha podido parar y reconocer los síntomas. La comprensión de la gente y la industria ha sido bestial. Estamos en un momento en el que la salud mental está en primera línea y ya tocaba”, ha añadido para aclarar que la recuperación de su marido progresa de manera satisfactoria.