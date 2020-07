Vox pide que se analicen los movimientos bancarios del ex contable de Lipasam

Después de que el Juzgado de Instrucción número 14 ordenara el embargo de los bienes del ex contable de Lipasam acusado de apropiarse de cerca de un millón de euros y su esposa, ahora el representante legal del grupo municipal de Vox ha solicitado que se analicen los movimientos en las cuentas corrientes de la pareja. Asimismo, solicita al juzgado la realización de la prueba pericial para que la policía identifique a personas físicas vinculadas a la empresa municipal de limpieza o a partidos políticos que hayan detentado cargo público, o entidades participadas por ellas que hayan tenido movimientos bancarios con las cuentas corrientes tanto del ex contable como su mujer.

Esta investigación, según el escrito de solicitud de pruebas periciales presentado por el abogado del grupo municipal de Vox, tiene como finalidad "la valoración sobre la existencia de una trama organizada de caudales públicos provenientes de Lipasam". Para el letrado, si el Juzgado de Instrucción número 14 admite la petición de la prueba, "despejará toda duda" sobre la investigación y "evitará que se vuelva a reiterar la solicitud de identifación de más destinatarios de fondos conforme se vaya teniendo conocimiento de la información proveniente de las entidades bancarias".

En concreto, el letrado de esta acusación particular ha pedido que se analicen los movimientos de las cuentas del ex jefe de servicio del departamento económico y su esposa "para conocer la trazabilidad y el destino de los fondos provenientes de cuentas corrientes o depósitos de titularidad de Lipasam ingresados en cuentas de las que hayan sido titulares el ex contable y su esposa". El análisis abarcaría desde el año 1986 "o desde que comenzó a trabajar en Lipasam" hasta que se detectó el desfalco.

Durante su declaración como investigado en el juzgado de instrucción número 14, insistió en que la apropiación de cerca de un millón de euros es obra suya y "no ha habido nadie de Lipasam que haya cooperado" con él. Este es uno de los puntos que pretende aclarar la prueba pericial solicitada ahora. Ya entonces, los abogados de Vox, que ejercen la acusación particular, le preguntaron si había realizado algún pago o donación a alguna "persona física o jurídica relacionada con Lipasam o con algún partido político", a lo que el investigado respondió que "nunca" y añadió que jamás había estado afiliado a ningún partido político.