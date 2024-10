La hija de Inmaculada Casal también sufre daño psicológico por el robo en el chalé de María del Monte

La hija de Inmaculada Casal y su marido también han sufrido un daño psicológico como consecuencia del asalto al chalé de María del Monte en la madrugada del 25 de agosto de 2023. El psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal (IML) ha entregado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla el informe relativo a la hija de Inmaculada y su marido, que también fueron víctimas del violento robo. Con anterioridad, el forense ya ratificó el daño psicológico de la popular cantante y de su pareja. Ahora, los nuevos informes confirman que tanto la hija de Inmaculada como su esposo sufren un trastorno adaptativo de ansiedad por estrés vinculado al asalto.

El dictamen del psiquiatra forense, al que tuvo acceso este periódico, recoge el estremecedor relato que hace la hija de Inmaculada, que no duda en calificar de "shock" la experiencia que sufrió aquella madrugada cuando los cinco ladrones irrumpieron en la vivienda de Gines. La joven relata que en un primer momento no sabía lo que pasaba y sintió "mucho miedo" al escuchar a su madre y ver a los ladrones. Pero lo más traumático, según el testimonio de la hija, fue cuando la llevaron al dormitorio para que abriera la caja fuerte de la pareja. "Me ponen de rodillas y no pude abrirla por lo nerviosa que estaba. Fue entonces cuando uno me dio un bofetón y me dijo ábrela, pero no pude", manifestó la hija de Inmaculada.

A continuación los ladrones llevaron a María del Monte para que abriera la caja, pero tampoco pudo, y fue en ese momento cuando uno de los asaltantes le dijo "esto lo vas a pagar" y continuaron las amenazas: "Éste te va a matar", comentó la víctima, que corroboró cómo fue amenazada de muerte "en tres ocasiones". Y después, la llevaron junto a su marido al sótano pensando que "allí nos mataban".

El mismo trastorno adaptativo con ansiedad por la vivencia psicotraumática sufrida detecta el forense en el caso del yerno de Inmaculada Casal. El esposo de la hija de Inmaculada explicó al forense que cuando se produjo el asalto, al principio se despertó pensando que "era una broma", vio linternas apuntándolo y alguien que dijo "venimos a robar". Durante la media hora que aproximadamente duró el robo, siempre pensó que le iban a dar una paliza porque era el único hombre que había en la casa. Para él, el momento más intenso fue cuando su esposa se enfrentó a los atracadores. "Ahí la cosa se complicó y como no se callaba, la sacaron para que viera a la madre y luego para que abriera la caja fuerte, pero no pudo abrirla, siendo golpeada".

Si se movían del sótano los mataban

Después, la situación empeoró, según el testimonio del joven, una vez que uno de los atracadores llegó al dormitorio y comenzó a "tirar cajones" y los bajaron de nuevo al sótano, amenazándolos de muerte "si se movían del lugar".

El dictamen de la hija de Inmaculada y de su marido concluye, como en el caso de María del Monte e Inmaculada, realizando una valoración del "perjuicio personal básico" que el psiquiatra forense aprecia en las víctimas del asalto y que cifra en unos "90 días", y también de las secuelas causadas, de acuerdo con el barómetro de la ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que se utiliza como modelo para determinar las futuras indemnizaciones a las que tendrían derecho.

Con estos dos nuevos informes aportados al juzgado, ya sólo queda por entregar el dictamen de la quinta víctima del robo, la empleada del hogar que se hallaba en el domicilio aquella madrugada.

Recientemente, la Guardia Civil entregó al juez un nuevo atestado con el volcado y análisis de los teléfonos móviles intervenidos a los ocho investigados en esta causa, que han puesto de manifiesto, entre otras cosas, que uno de los sospechosos tenía en su terminal hasta tres fotografías de María del Monte e Inmaculada Casal. Junto a estas tres imágenes, los investigadores han localizado igualmente en el mismo terminal, que se corresponde con uno de los imputados que supuestamente habrían participado en el robo perpetrado en la madrugada del 25 de agosto de 2023, otras dos fotografías del sobrino de la tonadillera, Antonio Tejado, que está considerado como el presunto autor intelectual del asalto.

La Guardia Civil también ha realizado algunas revelaciones que ponen de manifiesto que el robo no fue tan chapucero como se pensaba en un primer momento, puesto que la banda sobrevoló con un dron el chalé de la pareja la tarde previa al asalto. Esto es lo que asegura la Guardia Civil en un nuevo atestado remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla tras el hallazgo de unas imágenes y la intervención de uno de estos aparatos en el domicilio de uno de los investigados, lo que ha llevado al juez a requerir a la compañía china que fabrica estos aparatos para que aporte a los investigadores "todos los datos obrantes sobre los vuelos realizados por la aeronave y consten en su sistema desde la activación del mismo, especialmente los realizados durante el día 24 de agosto de 2023".