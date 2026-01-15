La Junta de Andalucía premia a quienes “cuidan, protegen y fortalecen cada día” la Justicia y honra la memoria de Luis Portero

La Junta de Andalucía ha reconocido este jueves al juez de menores de Granada Emilio Calatayud, el letrado jiennense José Calabrús, el tramitador procesal de la Audiencia de Málaga José Antonio Raya y el equipo de lo Social de Córdoba con los II Premios Justicia de Andalucía. El consejero José Antonio Nieto ha defendido que la Justicia es “un valor esencial que se cuida, se protege y se fortalece cada día” gracias en gran medida al “compromiso personal” de profesionales como los galardonados. También les ha agradecido su implicación con la calidad del sistema judicial y ha destacado la “huella” que dejan trayectorias como las suyas y la del primer Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Luis Portero, asesinado por ETA, a quien se ha recordado con una mención especial en el 25º aniversario del crimen.

Los Premios Justicia Andalucía, creados el año pasado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, se otorgan a personas o colectivos que destacan por su defensa de los valores constitucionales y estatutarios, de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los más vulnerables, así como para reconocer la trayectoria profesional de juristas, el compromiso con el Servicio Público de Justicia y la contribución a la innovación y modernización de la Administración de Justicia. En la entrega de esta segunda edición, celebrada en Granada, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha felicitado a todos los galardonados a través de un vídeo. Junto al consejero Nieto ha participado también la consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Durante su intervención, Nieto ha incidido en que la Justicia “no es una abstracción, sino una tarea diaria que se sostiene gracias a personas concretas, con vocación, rigor y sentido del deber” como las hoy premiadas. Así, ha puesto en valor la labor del juez recientemente jubilado Emilio Calatayud, que ha recibido el Premio de Honor, al frente de la jurisdicción de Menores de Granada que “es hoy una referencia dentro y fuera de Andalucía”. Nieto ha destacado su capacidad para “conjugar con acierto firmeza y pedagogía, legalidad y humanidad, responsabilidad y esperanza” y demostrar así que “es posible una Justicia eficaz sin renunciar a la empatía y una justicia educativa sin perder autoridad”. Ese modelo, basado en el trabajo en equipo, en la especialización y en una mirada integral sobre el menor que comete una infracción, representa “exactamente el tipo de Justicia que debemos cuidar, aquella que genera cambios positivos en las personas y en la sociedad”, ha subrayado.

Sobre el letrado jiennense José Calabrús (Premio a la Trayectoria Profesional) ha reseñado que es un “ejemplo de una abogacía comprometida con la excelencia profesional, la docencia y la reflexión jurídica, contribuyendo durante décadas a dignificar y fortalecer la profesión”. Su carrera combina el ejercicio activo del Derecho con la enseñanza universitaria y su actividad en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, el Colegio de Abogados (del que es decano emérito) y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Nieto ha defendido que el tramitador José Antonio Raya (Premio al Compromiso con el Servicio Público) representa a “tantos trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema con discreción, rigor y responsabilidad”. Y en cuanto a los profesionales del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba (Premio a la Innovación y Modernización), ha enfatizado que han demostrado que “la innovación, la digitalización y la mejora organizativa pueden nacer desde dentro del propio sistema cuando existe liderazgo, compromiso y trabajo en equipo”.

“Todos ellos, cada uno desde su ámbito, nos recuerdan que la Justicia se construye todos los días, y que su calidad depende, en gran medida, del compromiso personal de quienes la hacen posible”, ha sentenciado Nieto.

El recuerdo a Luis Portero

Este año, los Premios Justicia Andalucía han incluido una mención especial al fiscal Luis Portero, que ha sido recogido por su familia, para “reafirmar que la Justicia fue, es y será más fuerte que el terror y que quienes dieron su vida por defenderla ocupan un lugar permanente en nuestra memoria colectiva”. En el 25º aniversario de su asesinato, que se cumplió en octubre, el consejero ha lamentado que ETA atacó “no solo a una persona, sino a los pilares mismos de nuestra convivencia democrática”. También ha señalado que recordar su labor en la defensa del Estado de Derecho, que le costó la vida, “es recordar que la Justicia también se defiende con coraje y que la paz y la libertad de las que hoy disfrutamos se construyeron sobre sacrificios que nunca deben caer en el olvido”.

En su intervención, Nieto ha incidido en la importancia de cuidar la Justicia como un valor esencial y eso “implica respetarla, pero también exigirle capacidad de adaptación, eficacia, cercanía, sensibilidad social, medios adecuados, organización moderna y una gestión responsable que esté a la altura de lo que la ciudadanía espera”. Para el consejero, “nada de esto puede lograrse sin el trabajo conjunto de todos los operadores jurídicos”. Por ello ha puesto en valor el diálogo permanente y la coordinación de la Consejería con jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios para llevar a cabo el “reto” de la “profunda transformación” que vive actualmente la Administración de Justicia con la implantación de la Ley de Eficiencia aprobada por el Gobierno. Eso sí, ha lamentado que el Ministerio de Justicia no haya tenido coordinación con las comunidades que han ejecutado la implantación de esta reforma estatal en un plazo "muy ajustado y sin apoyo económico".