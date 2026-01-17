Queda en libertad el Tripocho tras pagar una fianza de 6.000 euros

Abraham J. B, alias el Tripocho, quedó en libertad este sábado tras abonar los 6.000 euros de fianza que le impuso el juez de Arcos de la Frontera. Al menos otro de los detenidos en la operación Solucar Austral también ha salido ya de prisión. A este grupo se les imputan los delitos de robo con violencia y pertenencia a organización criminal, y se les vincula con el atraco a un joyero de dicha localidad gaditana ocurrido el pasado verano.

El Tripocho fue detenido el jueves en las Tres Mil Viviendas, y también hubo arrestos en Torreblanca y en Utrera. En la misma operación fue arrestado Arseni Garibian, el ruso que participó presuntamente en el asalto al chalé de María del Monte. Éste, sin embargo, se encuentra en prisión provisional porque se le imputan otros delitos como robos a empresarios de origen chino.

A la banda se le relaciona con el asalto al joyero de Arcos, ocurrido en julio de 2025. Dos encapuchados esperaron al empresario para robarle las joyas que transportaba en un maletín, con un botín valorado en 300.000 euros. La víctima sufrió además una brutal paliza que le dejó gravemente herido. Tras una extensa investigación, los agentes de la Guardia Civil de Cádiz identificaron a los miembros de este grupo organizado como presuntos autores del golpe.

El pasado jueves, tomaron las Tres Mil Viviendas para arrestar al Tripocho, mientras que otros de sus presuntos colaboradores fueron detenidos en Torreblanca y en un chalé de Utrera. Según fuentes judiciales, el joyero no habría reconocido a los sospechosos en una rueda de reconocimiento celebrada tras las detenciones de los sospechosos, de ahí que quedaran en libertad con una fianza muy baja.

Por su parte, el boxeador ruso Arseny Garibyan, que fue arrestado por agentes de la Policía de la Comisaría de Écija y pasó a disposición judicial en Sevilla, es ahora sospechoso de nuevos delitos relacionados con atracos a empresarios chinos perpetrados en la provincia de Málaga. La Fiscalía pidió su ingreso en prisión por delitos de robo con violencia y pertenencia a organización criminal.