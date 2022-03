Dejen investigar al grupo de Homicidios

La Audiencia de Sevilla ha dado esta semana el enésimo golpe a la familia de Marta del Castillo, más de trece años después del crimen. Los magistrados de la Sección Tercera han confirmado la decisión del juez instructor de archivar la investigación abierta a Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, a raíz de la séptima y última versión que el joven que cumple condena por el asesinato ha ofrecido y en la que culpa precisamente a su hermano de haber dado muerte a Marta de varios golpes con la culata de una pistola. El tribunal considera que esta versión de Carcaño sigue siendo “ilógica, absurda e increíble”, a pesar de que Miguel la mantiene intacta desde 2013, hace ya más de nueve años.

Tanto el instructor como la Fiscalía de Sevilla, y ahora también los magistrados de la Audiencia coinciden en que no hay indicios suficientes para reabrir la investigación al hermano de Carcaño.

Es cierto que no le falta lógica jurídica a esta postura. En Derecho siempre caben múltiples explicaciones; nada es por completo blanco o negro. Que la credibilidad de Carcaño está muy perjudicada por sus continuos vaivenes de testimonio es evidente, como también lo es que los documentos aportados por la familia de Marta acreditan que el crédito hipotecario de la vivienda de León XIII se logró con una documentación falsa, tan falsas como las supuestas nóminas de trabajo de Carcaño en un bar de La Rinconada.

Estos hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos de falsedad y estafa que, no obstante, podrían considerarse que han prescrito por el tiempo transcurrido desde que sucedieron estos hechos. Pero eso no es quizás lo más trascendente.

Hay un elemento sobre el que considero sobre el que se ha pasado de puntillas. No se ha tenido en cuenta el planteamiento que los investigadores de la Policía Nacional han desarrollado desde que se inició esta nueva línea de trabajo. En todos estos años, la Policía sevillana no ha salido bien parada en cuanto a su labor investigadora en el caso. Que no se haya encontrado el cuerpo de Marta sigue siendo una losa para unos funcionarios que, creo que le consta a todo el mundo, han desarrollado un enorme trabajo que, sin embargo, ha resultado infructuoso en cuanto al hallazgo del cuerpo.

El caso ha pasado del Grume a Homicidios, que ha resuelto los crímenes de los últimos años

En los últimos años, el caso ha pasado del Grupo de Menores (Grume) al de Homicidios, que cuenta además con una nueva inspectora jefe de la que sólo llegan buenas referencias, incluso en el ámbito judicial, por su forma metódica y eficaz de investigar esta clase de delitos. De hecho, hasta el momento este Grupo ha esclarecido todos los crímenes que se han cometido en Sevilla en los últimos años y algunos de ellos bastante complicados.

¿Y qué ha dicho el Grupo de Homicidios sobre la nueva línea de investigación sobre el hermano? El informe que el Grupo de Homicidios presentó en el juzgado confirmó los nuevos hechos aportados al juzgado por la familia de Marta y que situaban de nuevo a Javier Delgado en el punto de mira de lo que ocurrió la noche del 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII, cuya hipoteca cobra especial protagonismo en esta nueva línea investigadora.

El informe policial, fechado el 2 de febrero de 2021 y que consta de 211 folios –con los correspondientes anexos documentales– es contundente al afirmar que las diligencias practicadas han permitido conocer “con mayor profundidad” la situación económica de Javier Delgado en el año 2008 y su “interés personal” en la venta del piso de León XIII para “hacer frente a sus deudas”.

La nueva jefa del grupo pidió seguir indagando antes de ofrecer sus “conclusiones” al juez

Este es el motivo por el que, según relata la inspectora jefe de Homicidios, Javier Delgado “convence” a Miguel Carcaño para solicitar esa hipoteca con documentos falsos. Y para ello, el hermano “no ha dudado en incurrir en conductas delictivas incluso, actitudes que contradicen por completo la versión que ha venido manteniendo a lo largo de los años cuando era interrogado sobre el porqué de la venta de la vivienda”. Javier siempre decía a este respecto que el piso se vendió para que Miguel Carcaño “tuviera responsabilidades y madurara”.

Pero la investigación de Homicidios quedó interrumpida de forma abrupta. Los agentes pidieron al juez que se tomara declaración de nuevo a Javier Delgado y a su ex mujer, Rosa, con la finalidad de “recabar el máximo de datos sobre la petición del préstamo” que el hermano de Carcaño hizo a un prestamista particular y la documentación que se empleó para conceder la hipoteca a Carcaño sobre el piso donde fue asesinada Marta.

El juez, con el apoyo de la Fiscalía, y ahora con el aval de la Audiencia Provincial de Sevilla han abortado la investigación cuando la Policía no había llegado a ofrecer su opinión.

El cierre de la investigación ha impedido que la Policía ofrezca su opinión definitiva. La jefa de Homicidios lo expuso de la siguiente forma en el informe remitido al juez. “Si Su Señoría tiene a bien que se practiquen dichas declaraciones, una vez tomadas las mismas, se pondrán en consideración con el resto de actuaciones llevadas a cabo por este Grupo, poniendo a su disposición las conclusiones alcanzadas mediante escrito ampliatorio al presente”, anunció entonces la responsable del Grupo.

La familia de Marta, que no está conforme con el archivo, estudia cómo recurrir la decisión de la Audiencia. El mensaje es claro: Dejen investigar a Homicidios.