La nueva baliza V16 obligatoria a partir de 2026 genera confusión

La confusión reina entre los conductores andaluces a poco más de un mes de la entrada en vigor de la nueva normativa sobre la baliza V16 conectada de la DGT. Una reciente encuesta realizada por Coyote, proveedor líder en sistemas de asistencia a la conducción en España, revela que nueve de cada diez conductores en Andalucía consideran que la información sobre esta medida ha sido escasa o confusa, lo que ha provocado que el 76% aún no haya adquirido el dispositivo que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

El panorama es preocupante porque, según este estudio, la mitad de los conductores andaluces desconoce que no llevar la baliza V16 puede acarrear multas de hasta 200 euros. Además, un 49% ignora que las balizas no conectadas dejarán de ser válidas tras la fecha límite, lo que evidencia importantes lagunas informativas a pocas semanas de la aplicación de la normativa.

Entre las principales barreras que impiden a los conductores andaluces adquirir la baliza V16 conectada destacan tres factores fundamentales: la desinformación, el precio y la percepción de necesidad.

Gregoire Destre, gerente de Coyote en España, destaca que un 34% de los conductores andaluces encuestados reconoce no saber qué modelo comprar, mientras que el 28% considera que el precio es excesivo. Asimismo, un 16% no percibe la necesidad real de disponer de este dispositivo, pese a su carácter obligatorio.

Este escenario refleja un problema de comunicación institucional, ya que el 63% de los encuestados considera que la información ha sido escasa y un 27% la califica de confusa. Tan solo uno de cada diez conductores afirma haber recibido información suficiente sobre los beneficios y el funcionamiento de la tecnología conectada.

La seguridad vial y el futuro conectado

A pesar de las dudas, el 61% de los conductores andaluces apoya la obligatoriedad de la luz V16 conectada por su potencial para mejorar la seguridad en carretera. Esta percepción positiva indica que, con la información adecuada, la adopción podría acelerarse significativamente antes de la fecha límite.

El estudio también revela un cambio en la concepción de la seguridad vial, donde los elementos tradicionales como el cinturón (93%) y los airbags (76%) siguen siendo los más valorados, pero un 25% ya incluye la baliza conectada entre los dispositivos más relevantes para su seguridad. Esta tendencia marca una evolución hacia un modelo donde la protección física se complementa con la información compartida y la conectividad.

De hecho, casi siete de cada diez conductores andaluces (69%) considera fundamental recibir información sobre vehículos detenidos señalizados con balizas conectadas, lo que refuerza el valor de la tecnología colaborativa en la prevención de accidentes.

Ante esta situación, Coyote ha establecido una alianza estratégica con DEF (Distribuciones Escudero Fijo), fabricante español de balizas V16, con el objetivo de facilitar el acceso de los conductores andaluces a esta tecnología obligatoria. Esta colaboración busca no solo promover el cumplimiento normativo, sino también contribuir a la creación de un ecosistema vial más seguro y conectado.

La conexión directa de Coyote con la DGT, fruto de un acuerdo que comenzó hace casi una década, permitirá que las alertas emitidas por las balizas V16 se difundan en tiempo real dentro de su comunidad de usuarios, mejorando los tiempos de respuesta ante incidencias y protegiendo mejor a los conductores en situaciones de riesgo.

Fundada en 2005, la compañía Coyote proporciona información en tiempo real sobre radares, límites de velocidad, puntos negros e incidencias de tráfico a una comunidad de 5 millones de miembros en Europa. Cuenta con 350 empleados y genera una facturación de más de 150 millones de euros. Sus oficinas centrales están ubicadas en Francia y su servicio se desarrolla en 16 países de la Unión Europea. La comunidad y la innovación son el ADN de Coyote, cuantos más coyotes haya en la carretera más precisa y actualizada será la información disponible. En algunos países europeos el servicio de Coyote está tan establecido que las autoridades y los ministerios incluyen el servicio en sus procesos para incrementar la seguridad vial. www.mycoyote.es.

El V16 forma parte de la nueva normativa que cambia la forma de señalizar las emergencias en carretera. Es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos de preseñalización de peligro para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma.

Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Debemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.