Revista de estrenos en plataformas

Cada vez se acorta más el tiempo entre los estrenos de películas en salas y su paso a las plataformas, de la misma forma que cada vez son más los títulos que llegan directamente a estas últimas sin pasar antes por los cines. Es el caso de la cinta argentina Belén, segundo largo tras Blondi de la también actriz Dolores Fonzi y candidato a representar a su país en los próximos Oscar, disponible ya en Amazon Prime. Se entiende la elección en tanto que su película, un procedimental judicial sobre el caso real que abrió las puertas a la aprobación de la ley del aborto en aquel país, se parece bastante en su estructura y tono a aquella Argentina, 1985 de Santiago Mitre que también conquistó públicos amplios en todo el mundo con su revisión de los juicios y condenas a los militares golpistas de la dictadura. En esta ocasión, Fonzi, que se pone también al otro lado de la cámara como aguerrida y valiente abogada por los derechos de las mujeres de Tucumán, aplica unas mismas dinámicas investigadoras y un indisimulado esquema de género para desentrañar, sin ofender a nadie, esas viejas estructuras patriarcales y religiosas que mantenían a las mujeres abortistas en una situación criminalizada y de arrinconamiento social. La película cumple su objetivo con tanta eficacia narrativa como compromiso con su causa.

Dolores Fonzi en una imagen de 'Belén', disponible en Amazon Prime.

Los suscritores de Prime pueden ver también desde el pasado fin de semana Caza de brujas, del errático Luca Guadagnino, confuso alegato de aire arty contra el azote de la corrección política y los estragos del #metoo en el selecto campus de la Universidad de Yale y su ambiente elitista protagonizado por Julia Roberts, y la mucho más interesante La Bestia, de Bertrand Bonello, audaz triple salto narrativo a partir de la novela La bestia en la jungla de Henry James que nos mueve entre los años 1910, 2014 y un distópico 2044 de la mano de Léa Seydoux en tres variaciones sobre el amor romántico como destino trágico.

AppleTV + y Disney+

En AppleTV+ apenas merece la pena reseñar el desembarco del documental premiado en Sundance Come see me in the good light, de Ryan White, que cuenta la historia de dos poetas, Andrea Gibson y Megan Falley, que emprenden un viaje inesperadamente divertido y conmovedor a través del amor, la vida y la mortalidad después de que ambas hayan sido diagnosticadas con cáncer.

En Disney+, apenas ha llegado un estreno cinematográfico en fechas recientes, y no precisamente estimulante. A saber, se trata de una nueva versión del thriller de los 90 La mano que mece la cuna, esta vez con Maika Monroe y Maria Elizabeth Weinstead como madre y niñera enfrentadas en una escalada de falsas identidades y terror doméstico.

Filmin

Siempre interesantes son las incorporaciones de Filmin, la única plataforma que apuesta seriamente por una selección y unos criterios cinéfilos tanto en lo que respecta a cine reciente como a su catálogo de clásicos y modernos. Ya lleva un par de semanas disponible la extraordinaria El temblor de la llama, del portugués André Gil Mata, que pudimos ver en el SeFF 2024, una cinta que se mira en la temporalidad y los modos del mejor cine de autor europeo (de Angelopoulos a Tarr pasando por Oliveira), para adentrarse en las estancias de una casa familiar que contiene la memoria de varias generaciones que se conectan y comunican a través del tiempo gracias a y elegante y musical puesta en escena. Junto a ella, En la corriente nos permite recuperar la siempre penúltima del coreano Hong Sangsoo. Protagonizada por los habituales Kim Min-hee y Kwon Hae-hyo, la película vuelve a jugar a los espejos entre la realidad y la representación, aquí a propósito del teatro, en una deliciosa variación sobre los viejos temas del autor y sus habituales escenas en torno a la mesa y el alcohol como catalizador de ánimos cambiantes y revelaciones íntimas.

Entre las novedades de Filmin encontramos también la modesta cinta española Los bárbaros, debut de Javier Barbero y Martín Guerra que se acerca a un puñado de parados e inmigrantes como nuevos desheredados urbanos del turbocapitalismo, el retrato de una adolescente francesa en tiempos de Tik Tok de Diamante en bruto, de Agathe Riednger, el thriller carcelario danés Condenados, de Gustav Möller, y la cinta noruega Amor en Oslo, tercera entrega de la ya reconocida trilogía de Dag Johan Haugerud, que en esta ocasión aborda las nuevas relaciones sentimentales en la era de Tinder desde un delicado sentido de la empatía y el gusto por la palabra.

Una imagen de 'Amor en Oslo', de Dag Johan Haugerud, disponible en Filmin.

Movistar+ y Netflix

Al margen de sus series de la casa, en Movistar+ pueden ver ya el documental One to One: John & Yoko, que aborda la relación de la famosa y controvertida pareja en torno a la organización del concierto por los derechos civiles de 1972 en Nueva York a partir de un abundante archivo inédito que incluye llamadas telefónicas grabadas.

Por último, y tras un limitado paso por salas, a Netflix acaba de llegar la aclamada cinta de Clint Bentley Sueños de trenes, gran vencedora en el pasado Sundance y heredera del espíritu y la estética de Terrence Malick en su odisea por el siglo XX a través de la vida de un leñador errante (Joel Edgerton) narrada en distintos episodios desde su nacimiento hasta su muerte, un filme de vocación trascendental, lírica y emersoniana que peca de cierto esteticismo sobrevenido y de una narración en off que anticipa demasiado el relato para terminar encorsetándolo. Con todo, es un filme con algunos destellos de belleza genuina y con una estupenda banda sonora de Bryce Dessner.

También el pasado fin de semana llegaba a la misma plataforma el nuevo filme de Rodrigo García tras su participación en la fallida serie Cien años de soledad en la que adaptaba la inadaptable novela de su padre, Gabriel García Márquez. De nuevo bajo bandera mejicana, Las locuras sigue a seis personajes a lo largo de una única jornada en la Ciudad de México, todos ellos interconectados a través de Renata, una mujer retenida bajo arresto domiciliario.