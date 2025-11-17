35 ediciones ya de Sicab

Eran las joyas de la corona que justificaban la existencia de Fibes aquella Feria del Toro y este Sicab que mañana se inaugura. Palmó la primera por la desidia de quienes estaban obligados a defenderla de los embates antitaurinos y vive la segunda porque su rentabilidad es manifiesta. El mercantilismo en torno al caballo es evidente, de ahí que lo que mañana se inaugura entre de lleno en su trigesimoquinta edición. Salón Internacional del Caballo que reúne participantes y asistentes de todos los confines del mundo y lugar ideal para la reunión y la convivencia al rebufo de sus ofertas comerciales y su gastronomía. Hace un cuarto de siglo, esta muestra tenía en la programación de Fibes el complemento de la dedicada al toro. Sobrevive en todo su esplendor y desde mañana al domingo ya se tiene un pretexto para la tertulia en torno a un mundo tan sugerente como el del caballo español y que este año cuenta con la novedad de la disciplina western a la que sólo le faltará John Wayne. Bienvenido Sicab un año más.