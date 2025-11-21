Se adelanta la Navidad

Falta un mes aún, pero ya es Navidad en el Corte Inglés. Y si ya es Navidad en ese imperio que levantó Ramón Areces y continuó Isidoro Álvarez, no cabe la menor duda de que es Navidad en toda esta ciudad nuestra. Desde la Gran Plaza al Tardón, desde Pino Montano a Heliópolis, cada comercio que medio se precie anda engalanándose para no quedarse atrás y ponerse en situación.

Estamos inmersos en una dinámica en que las prisas se hacen notar cuando de aspectos lúdicos se trata, que otra cosa bien distinta es el Metro o el Puente del Centenario, con lo que se pasa bastante de que las cosas ocurran cuando deben ocurrir, adelantándonos a su encuentro con bastante antelación.

Y así pasa con todo, que si la Semana Santa te la anunciaba el primer nazareno que veías, hogaño siempre es Semana Santa y si antañazo la Navidad se dejaba notar con el primer villancico, ahora, con las luminarias ya instaladas y a la espera del encendido dan ganas de cambiar la tostada por el polvorón a la hora del desayuno. Qué prisas.