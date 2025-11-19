En el adiós a un caballero

Sólo dos semanas entre drama y drama, nada más que quince días han transcurrido entre la muerte de dos pilares del toreo según Jerez, según el universo del Planeta de Tauro. Lloraba el toreo por la muerte de aquel gitano simpar que fue Rafael de Paula y renueva el llanto por el fallecimiento del hijo de don Álvaro, ese caballero cabal que se ha muerto siendo Alvarito, que hay que ver lo buena gente que hay que ser para que a la hora del adiós te sigan nombrando como cuando eras niño.

Falleció la media verónica según la esencia de los jereles y nos deja el hijo que bendita la rama que al tronco sale fue Álvaro Domecq Romero.

Dedicado por entero al caballo y al toro, autor de la universalidad del caballo español y componente de aquel póquer que formó con los Peralta y Lupi para el milagro de los Jinetes de la Apoteosis, Alvarito siguió el legado de su augusto padre y en este martes lóbrego de noviembre se visten de luto los campos jerezanos y bailan a media asta esos caballos andaluces que él tanto amó.