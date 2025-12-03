Los principales índices europeos cerraron la sesión con avances moderados liderados por los bancos después de que la inflación de la Eurozona repuntara una décima al 2,2% en noviembre, evidenciando que no son necesarias nuevas rebajas de tipos. El episodio de volatilidad de las primeras semanas de noviembre ha quedado atrás definitivamente, con los índices europeos cerca de sus máximos a la espera de la publicación de indicadores económicos en EEUU en los próximos días y de la reunión de la Fed el próximo 10 de diciembre.

En la jornada destacó la subida de Bayer de más de un 12%, después de que el procurador general (representante del gobierno ante el Tribunal Supremo) urgiera al Tribunal Supremo a considerar la apelación de la farmacéutica alemana relativa el supuesto efecto cancerígeno de uno de sus pesticidas.

Diciembre es en promedio el segundo mejor mes del año para el S&P 500 y el mejor para el MSCI World, con la mayor parte de las ganancias recogiéndose en la segunda parte del mes. La principal referencia en los próximos días va a ser la publicación de los indicadores económicos retrasados por el cierre parcial de la administración.