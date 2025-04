El Betis especula y obtiene premio

Bien está lo que bien acaba y no cabe la menor duda de que la aventura polaca terminó estupendamente para el Betis. Apoyado en el resultado de la ida, la orden estaba clara y es que la pelota debería estar el mayor tiempo posible en los pies de un equipo que eso lo maneja muy bien. Y así nos estallaba en la cara un partido en el que no había porterías y en el que al rival se le veían las vergüenzas, sobre todo cuando se hacía con el balón.

Y así nos encontramos con un duelo en el que no pasaba nada, aunque la portería bética pasó por un momento de susto cuando Hansen no acertó a fusilar a puerta vacía. Se jugaba el ecuador de la primera parte y en sus boqueadas, el propio Hansen lograba marcar, pero en flagrante fuera de juego. En el intermedio, seguro que Pellegrini le apretaría las clavijas a los suyos, seguramente incidiendo en la conveniencia de no arriesgar la posesión de la pelota.

También imagino que aconsejaría algo de verticalidad, pues ahí ya se vio a un Betis más reconocible. Mucho más reconocible, pero en la convicción de que la Iscodependencia es un hecho irrefutable. Pero con el malagueño en el banquillo estábamos ante un Betis que se veía claro ganador de la eliminatoria. Había cierta verticalidad a pesar de que por fuera, léase Antony y Jesús, se percutía poco, lo que iba a mejorar con la irrupción en cancha del voluntarioso Ruibal.

Y a pase del catalán llegó el gol que dejaba todo visto para sentencia, obra de un Bakambu que ha sido decisivo en este torneo. Sólo tres minutos después se aprovechaba Churlinov del único error de Bartra, pero la suerte estaba echada y hasta hubo tiempo para la anécdota de un penalti a Ruibal que anuló el VAR. No hubo más nada y el Betis hacía buena la renta en Sevilla para conseguir el objetivo de jugar una semifinal continental. Será el día 1 de mayo en Heliópolis. Suerte.