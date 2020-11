Un desafío a la pócima mágicaBono no duda del nivel competitivoEl calendario pide una revisión urgente

A nueve días de cumplir 35 años, Jesús Navas se encuentra en un parón obligado que, por suerte para el Sevilla -y para él-, ha coincidido con una ventana de partidos internacionales. El palaciego se pierde agrandar su palmarés en la selección, pero a la larga se alegrará porque ello significará un plus más en el futuro.

Todo el mundo se maravilla de la extraordinaria capacidad de recuperación del jugador palaciego, pero el físico -también el de Jesús Navas- tiene un límite.

La repetición continua de esfuerzos ha llevado al capitán sevillista a una situación que se veía venir. Jesús Navas ya era seria duda desde la víspera del partido ante el Granada, pues incluso fue ausencia en el entrenamiento previo. Todo ha sido una consecuencia de la fatiga muscular que el jugador arrastra desde el mes de agosto. Ya en algunos partidos de la fase final de la Europa League conquistada en Colonia Jesús Navas acabó con sobrecarga, lo que se agravó con el intenso inicio de temporada que tuvo el Sevilla, con una cita extenuante ante el Bayern Múnich y un arranque liguero en el que el palaciego no tuvo ningún descanso.

Lo normal hubiera sido que en el torneo liguero Lopetegui le hubiera dado algún respiro, pero no fue así. Quizá la baja por Covid-19 de Koundé trastocó los planes del entrenador guipuzcoano, que no pudo utilizar ese comodín como lateral derecho igual que hizo en numerosas ocasiones la temporada pasada.

¿Y la alternativa normal de Aleix Vidal? Quizá aquí también hay que utilizar la lógica para entenderlo. El catalán entró el último día en la lista de inscritos en la Liga por la única razón de que Monchi no le pudo encontrar un club para una cesión y un traspaso y el entrenador lo aceptó. De ahí a que lo ponga a competir a las primeras de cambio...

El resultado fue que Navas, seria duda ante el Granada, jugó y acabó el partido y siguió jugándolo todo. Ante el Chelsea acabó también el duelo con el aductor muy cargado y siguió jugando pese a tener molestias y estar continuamente entre algodones.

Al final, la musculatura del ex campeón del mundo dijo basta y ahora sí parece más irremediable que Lopetegui tenga que reestructurar la defensa, aunque todo dependerá de la categoría de la lesión, algo que tendrá que determinarse tras las pruebas médicas anunciadas por el club, cuyos resultados se sabrán, pero de forma tibia. Si no tiene rotura, el presente parón liguero jugará a su favor y, conociendo al protagonista, aquí no habrá pasado nada, pero si la hay el canterano tendrá que parar.

Muchos bromean sobre sus poderes extraordinarios o sobre si una pócima mágica es el secreto para mantenerse siempre a ese nivel físico, pero la falta de descanso al no tener un sustituto en la plantilla es un desafío al presunto brebaje milagroso.

Uno de sus compañeros, otro veterano como Fernando, se refería ayer mismo en Radio Sevilla al extraordinario físico del palaciego. "No me sorprende, es un hombre especial. Es muy difícil mantener ese nivel de juego, juega todos los partidos y está siempre igual, con una enorme intensidad. No tiene explicación, habría que ver qué tiene en el cuerpo. Con 35 años, jugar más de 50 partidos... Voy a preguntarle qué ha hecho para eso", expresó el centrocampista brasileño, otro jugador que suspira por esa pócima mágica que, eso sí, está siendo seriamente desafiada por la acumulación de esfuerzos a la que lo obliga Lopetegui.

Yassine Bounou, Bono, reflexionó sobre el estado competitivo del Sevilla, puesto en duda en las últimas semanas fruto de las derrotas que el equipo de Julen Lopetegui cosechó consetivamente en la Liga. "El equipo está bien. Sigue defendiendo igual de bien que en la temporada pasada. Fueron circunstancias de los partidos. El balón parado contra el Krasnodar; también contra el Athletic; ante el Granada con uno menos... El equipo está en la misma línea y va a seguir mejorando", comentó el guardameta en una entrevista en Radio Marca.

Bono continuó su reflexión sobre el estilo de juego del Sevilla y las alternativas que tiene para superar a los rivales. "El año pasado se nos metían atrás los rivales porque sabían que al presionarnos terminamos saliendo bien. Ahora tenemos alternativas con gente rápida en ataque y jugando al espacio. El año pasado en los primeros meses teníamos menos. El equipo ha ido creciendo en alternar esas dos facetas del juego. Llegamos por la banda con fluidez. El equipo tiene una forma de jugar y vamos a seguir insistiendo", añadió el internacional marroquí.

El ex portero del Girona aseguró que el Sevilla está ganando mucho terreno internacionalmente en un país como el suyo. "La gente en Marruecos cada vez sigue más al Sevilla. Antes eran mucho del Barcelona y del Real Madrid y ahora el Sevilla va ocupando un espacio muy importante, como lo era el Superdépor en otra época con Naybet. Eso para el Sevilla es una grandeza, que sigue creciendo alrededor del mundo", afirma aludiendo a que en Nervión hay ya hasta cuatro jugadores marroquíes. Uno de ellos, Munir, no puede jugar con la selección, pero sí En-Nesyri e Idrissi, al que desea ver ya competir con el Sevilla: "Llegó con molestias y poco a poco se va enganchando con el grupo. Es un chico muy trabajador y serio. Con mucha ilusión de seguir creciendo en su trayectoria. Lo ayudaremos para que dé lo mejor".

El Sevilla llevó a cabo el penúltimo entrenamiento de la semana aprovechando el parón de las competiciones para completar una sesión eminentemente lúdica, con juegos y diferentes actividades que cumplieron con los dos objetivos buscados, mantener un nivel físico adecuado con las cargas necesarias y relajar la tensión psicológica con un entrenamiento ameno y divertido. El equipo, con la ausencia de nueve internacionales, entrena hoy y tendrá el fin de semana libre.

Nico Pareja, recién retirado del fútbol, recordó su pasado en Nervión, donde ganó tres Europa League. "El Sevilla es sin duda el club que más me ha marcado. Por tiempo, por historia, por la ciudad, por mis hijas, por el cariño de la gente, etcétera", dijo.

El duelo que el Sevilla Atlético tiene pendiente en el Grupo 4B de Segunda B ante el filial del Granada al suspenderse por un brote de Covid en el equipo nazarí se disputará la semana que viene, el miércoles 18 (14:00 horas) en tierras granadinas.

El próximo rival del Sevilla en la Liga, el Celta de Vigo, sigue a la espera de hacer oficial la llegada de Eduardo Coudet, sustituto de Óscar García Junyent en el banquillo de Balaídos. Pero, mientras, está acelerando la contratación de un fichaje bomba que podría debutar ante los de Lopetegui. Los celestes han llegado a un principio de acuerdo con Mario Mandzukic, delantero de 34 años ex del Atlético y de la Juventus. El internacional croata está libre tras haber acabado su aventura en el Al Duhail, de Qatar. El jugador cobrará 3,5 millones de prima de fichaje y 1,5 de ficha.