En el deseo de un futuro bonancible

Dentro del galimatías que es la situación del Sevilla como entidad cobra especial relevancia ese escaparate que es el primer equipo. En plena nebulosa sobre de quién será el club a corto plazo surge la evidencia de cómo se le ha visto el cartón a la planificación deportiva. Por supuesto que prima el reconocimiento que es la imposibilidad de acertar en los fichajes con la situación económica que padece la institución.

Se ha pasado ya el ecuador de la temporada y el panorama no juega a favor de dicha planificación. Por ejemplo, el papel de los veteranos que llegaron como principales refuerzos no está siendo el esperado por los responsables, aunque no sea de extrañar que el paso del tiempo haya hecho irreversibles sus consecuencias. Con la inexorable sucesión de almanaques, las lesiones son más frecuentes junto a la pérdida de posibilidades para competir de igual a igual con el rival de turno.

Sí ha sido un acierto indiscutible el fichaje del hombre que ha salvado una importante cantidad de puntos con sus paradas. El greco-alemán Odysseas Vlachodimos se ha convertido en el gran acierto de Antonio Cordón o quizás sea su único acierto a la hora de planificar.

Y da grima ver cómo ya Almeyda se ha pronunciado respecto a la lucha por la permanencia como meta preferente. Parecía mentira que todo fuese ir a peor de lo que ya era, mientras las especulaciones sobrevuelan un futuro que aterroriza al sevillista.