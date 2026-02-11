Sin grandes sobresaltos

Los principales índices europeos cerraron con ligeros descensos en una sesión tranquila después de la fuerte volatilidad y oscilaciones de los precios de las últimas sesiones.

En este caso, los valores expuestos a la potencial disrupción de la inteligencia artificial (IA) se han estabilizado; mientras que Ferrari destacó con una subida del 10% tras presentar resultados. Por su parte, el sector químico mantuvo los avances de los últimos días por el optimismo sobre una relajación de la normativa de reducción de emisiones y la rotación hacia sectores cíclicos.

Por otro lado, el sector asegurador registraba los mayores descensos tras el lanzamiento de una herramienta de IA por parte de una plataforma de compra de seguros en línea que ha creado cierto temor. El Íbex 35 y el FTSE 100 londinense destacaron al ceder 0,4% y 0,3%, impactados por el sector asegurador, precisamente.

Así, la sesión fue de transición a la espera de los datos económicos que se publicarán en EEUU en los próximos días relativos al empleo, la inflación y las ventas minoristas. Tras los anuncios de despidos conocidos la semana pasada, el dato del empleo puede ser especialmente importante por sus implicaciones futuras en los tipos de interés.