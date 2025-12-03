Elecciones y elecciones

Coincidiendo en el tiempo las elecciones en las dos hermandades punteras de nuestra Semana Santa se puede colegir cuán distintos son los estados de ambas. Elecciones en San Lorenzo y en el Arco que muestran cómo la unidad habita en uno y las divisiones rozan el fratricidio en la otra. Paz en el seno del Gran Poder y demasiadas candidaturas en la Macarena.

Un día después de la reelección de Ignacio Soro en la primera, la explosión ante las urnas en la segunda. Lo primero asegura una estabilidad que viene de lustros, pero lo ocurrido en el Arco, con tres candidatos peleando por la barbaridad de papeletas depositadas en las urnas hacen temer luchas internas que no auguran nada positivo.

Ha ganado Fernando Fernández Cabezuelo con claridad, pero las otras dos candidaturas han logrado una cantidad de votos muy importante. Arriar banderas los que perdieron debe ser la conducta que merece una institución tan importante, pero mucho nos tememos que los cabildeos en el atrio se multipliquen.