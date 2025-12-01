El Faraón ya es inmortal

Las mujeres se asomaban a las ventanas para ver pasar a Curro cuando Curro aparecía por el pueblo. Era un acontecimiento en aquella Camas recoleta que se bebía los vientos por dos devociones taurinas. O se era del hijo de Andrea o del de Rafaelillo, aquel viejo banderillero que veía colmadas sus ilusiones con la irrupción de su Paco en el planeta de Tauro. Era como un Sevilla-Betis diario lo de aquella rivalidad entre curristas y caministas. Cómo defendía Paquito el Panadero la fe currista en la barra y en la calle en aquella Camas unida a Sevilla por el cordón que umbilicaba el tranvía. Hace año y medio se nos fue el enorme Paco Camino y sigue entre nosotros el excelso Curro Romero. Antier y dentro de esa fiebre currista cada día mayor se develaba un busto suyo frente a su peña en presencia de varios compañeros y hoy cumple noventaidós años. Qué razón la de Manolo Cisneros cuando le auguró que con su retirada iba a multiplicarse esa fe única en el toreo como es la del currismo.