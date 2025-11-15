Hermetismo inquietante

Avanza de la manera habitual, inexorablemente, el tiempo y revolotea por la vertical del toreo un asunto que intranquiliza por la forma en que se está demorando. Se trata de la decisión que tome la Real Maestranza de Caballería de Sevilla sobre en quién depositará su confianza para regir los destinos de su plaza de toros. Con un hermetismo total, los días discurren y ahí tenemos una situación que no favorece al futuro a cortísimo plazo del toreo en Sevilla. A estas alturas otoñales, siempre la empresa que rige los destinos del coso tenía más que visto el plantel de ganaderías que compondrían la Feria de Abril. En esta ocasión y cuando Madrid, Valencia o Pamplona ya ha puesto a su infantería de veedores en el campo para elegir el ganado, el vacío de poder en Sevilla hace que las tareas ni siquiera hayan comenzado. De ahí la sensación confirmada de que lo despacio que van las cosas en palacio sea sobrado motivo de inquietud.