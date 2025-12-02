La Liga se ha puesto preciosa

Tremenda la situación de los altos de la tabla. Cuatro equipos en tres puntos y siete por debajo el Betis. La pasividad madridista en terrenos donde siempre ganaba ha motivado que dilapide la ventaja que llevaba para que ahora sea el Barça quien lidere la tabla. Los cuatro en un pañuelo con el Villarreal de invitado de excepción. Formidable futuro el que parece asegurar esta Liga y esperemos que todo siga tan competido.

...Y el derbi. Se confirmó lo esperado viendo la diferencia existente hogaño entrambos y pasa que la ausencia de tres pilares como faltaron le da más relevancia al triunfo bético. Fue un triunfo amasado desde la paciencia y que pudo ser más contundente sobre un Sevilla que se desordenó groseramente tras el gol de Fornals. Discurrió el derbi mediante un primer tiempo aparentemente igualado y con Vlachodimos manteniendo en pie a los de Almeyda.

Está sin fútbol el Sevilla y eso le penaliza con crueldad. El equipo quiere y sólo puede hasta donde puede, hasta el momento del error nuestro de cada partido que acaba desencuadernando al equipo. Nadie puede negarle el empeño, cómo va a la presión, pero que va diluyéndose en clara progresión geométrica.

Era una misión imposible poder con un Betis que rara vez se desorganiza y que encontró en Fornals la alternativa a Isco, Amrabat y Antony de una tacada. La Liga está preciosa y en el horizonte la visita del hoy líder, conque abróchense los cinturones.