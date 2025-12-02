Ligeras caídas en Europa

Los principales índices europeos cerraron con caídas ligeras en su mayoría. A pesar de ello, el Íbex 35 acabó con un aumento del 0,1%; el Euro Stoxx 50 cerró plano, y el DAX alemán descendió un 1%.

En España, el Íbex 35 cerró sin grandes cambios. Las subidas estuvieron concentradas en el sector bancario con subidas de un 1% de media.

El mayor contribuyente fue Inditex, con un ascenso del 2,1%, seguido de Repsol con una subida del 1,4%. En la parte negativa, destacamos a Indra (–3,1%), ACS (–2,5%) y Solaria (–1,9%).

En Europa, destacamos la caída de Airbus, tras avisar durante el fin de semana de un fallo en el sistema de control de los A320.

Además, el sector de defensa ha continuado cayendo debido al posible plan de paz en Ucrania.

La parte positiva la puso el sector bancario y el sector de los automóviles, con Mercedes Benz (+1,5%) a la cabeza del DAX.

En Estados Unidos, la jornada estuvo marcada por fuertes descensos en algunas compañías relacionadas con las criptomonedas como Strategy (–11%) y el sector de defensa, con caídas en RTX Corp y Lockheed Martin superiores al 2%.