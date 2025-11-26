Ha llegado la normalidad

Sin duda alguna, todo lo que está por llegar termina llegando, vamos que si termina llegando. Estábamos en la espera de unas temperaturas que ya añorábamos y que se iban demorando, con ese anacronismo anual de castañeras asando por Campana mientras el personal iba en manga corta entre la humareda, nostálgicos de unas temperaturas que antañazo se hacían realidad mucho antes y mire por dónde todo termina llegando. La primera ola de frío ya vino y la vista que ofrece el telediario es de blancura infinita, con todo nevado al norte de Madrid. Espectáculo que brinda su exhibición anual más bello aún por lo que se hizo esperar. Tenemos nuestros primeros contactos con el invierno por mucho que el invierno no haya llegado aún en los calendarios. Es todavía otoño, pero ya es más normal y hasta lo de las castañeras se ve de forma natural, como siempre fue. Y qué apetitosas esas castañas que también sirven para que las manos entren en calor y vuelvan a la normalidad. Era hora, que ya estaba bien de tantos sudores a destiempo.