Nuevo récord del Íbex

Los principales índices europeos siguieron subiendo ante el descenso en la preocupación por los perdedores de la IA. El Íbex 35 cerró con una subida del 1,4%, siendo el índice que más avanzaba de Europa e igualando al Euro Stoxx 50. Los sectores que más subieron del Stoxx Europe 600 fueron tecnología 3,1%, materiales 2,3% y energía 2,0%.

Los datos macroeconómicos que han indicado que la economía estadounidense se mantiene estable dieron un impulso adicional a las acciones. Se espera que la economía estadounidense muestre un ritmo sólido, con 2,7% en 2025, pero a la vez el crecimiento del empleo ha sido lento, lo cual es inusual. La semana pasada las solicitudes de hipotecas en EEUU repuntaron un 2,8% respecto a la semana anterior, (vs. -0,3% en la semana previa), revirtiendo la tendencia negativa tras 3 caídas consecutivas.

Irán y Estados Unidos han logrado un principio de acuerdo en las conversaciones nucleares, aunque no es un acuerdo inminente, según el ministro de Asuntos Exteriores iraní. No obstante, el petróleo repuntó de forma pronunciada, ya que cualquier ataque de EEUU podría provocar represalias de Irán contra la infraestructura energética regional o las rutas marítimas.