Sofocarlo y no atizarlo

Demostrado está que la Historia no siempre tiene prisas para poner las cosas en su sitio y mucho me temo que en el caso que nos ocupa terminará haciéndola pero cuando ya no sirva de nada. Es un caso éste en que se hace más penosa la demora, ya que el daño tiene visos de irreversible. Me refiero a quienes han desempolvado el odio entre compatriotas, algo que inició el nefando Zapatero y que con este gobierno es un fuego que se atiza a diario para crear un enfrentamiento que siempre se sabe cómo empieza y nunca cómo termina. Arrancó con la nefasta Memoria Histórica que luego derivó a Democrática y que fueron los polvos que trajeron este lodazal de malos rollos. Y es que entre el incomprensible supremacismo zurdo y los tiros en el pie de los diestros, se ha creado un caldo de cultivo que proporciona casos como el del reciente pregón gaditano, tan largo como sectario y con una finalidad, la de provocar a las derechas. Mal camino el de atizar un fuego que hace medio siglo creímos sofocado.