Un otoño en toda regla

Estamos viviendo el otoño más otoñal de cuantos recordamos. Se está comportando con virulencia, como si en vez de vivir en esta especie de paraíso estuviéramos en el corazón del Trópico, que hasta algún que otro aprendiz de tornado ha caído por aquí cerca. Otoño con más avíos de cuantos suele mostrar por estos andurriales y con una parte muy positiva, la de que esperamos que el fantasma de la sequía quede aparcado par un buen puñado de años. Pero este otoño, tan virulento, está haciendo que se queden muchas costuras al descubierto.

Y es que tenemos unas infraestructuras insuficientes a todas luces. Creíamos que jamás íbamos a ver inundaciones y sólo nos ha faltado contemplar barcas por la Alameda. Pero viendo la cara y no la cruz de la moneda, gloria da respirar este aire tan puro que nos está dejando esa dana que, como casi todas, lleva nombre de mujer. Ésta que nos toca vivir lleva el nombre de la esposa de Poncio Pilato, aquella mujer que estuvo a punto de dejarnos sin Semana Santa.