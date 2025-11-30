Partido de mariposas en la barriga

Llegó el día más grande en el calendario del fútbol según Sevilla y lo hace en medio de un temporal de lesiones y de ausencias demasiado determinantes. ¿Es un derbi edulcorado por tantas exclusiones? Nada que ver con la realidad, con esa cruda realidad que deja sin sueño a la clientela sea quien sea el que parta de favorito. Y es que ni siquiera ese carácter de favorito incide a la hora del pronóstico, que han sido muchos los augurios abatidos a la hora de la verdad, a ese momento en que once hombres por bando se disputan el balón.

Lleva un tiempo el Betis revirtiendo un estado de cosas que favorecían al Sevilla y de hecho son siete los entrenadores sevillistas que han contendido con Pellegrini en este último lustro. Señal inequívoca de que las aguas van con menos turbulencia en la casa bética, pero nada de eso cobra vigencia cuando a las cuatro y cuarto de la tarde, el andaluz Munuera Montero toque a zafarrancho de combate.

Derbi de las ausencias, la distancia que separa a ambos rivales en la tabla, sólo cinco puntos, no será determinante y ni siquiera la condición de invicto como visitante que luce el Betis tendrá validez a la hora de la verdad. Partido de partidos esta tarde en Nervión, primera colisión Almeyda-Pellegrini, demasiados pesos pesados inhábiles y mariposas danzando en los adentros así que vaya acercándose el momento de modo derbi. Partido sin parangón, todo a una carta y da igual quién sea favorito, exactamente igual.