Las plusvalías, esa obsesión

Plusvalías es el palabro más utilizado por los mandarines del fútbol de la hora. Más que clubes deportivos parecen entidades financieras que orillan el balón en aras a la sostenibilidad que preconiza la Liga que dirige Javier Tebas. La balanza de pagos y su equilibrio es lo que prevalece en un fútbol donde los ricos son más ricos cada día y los pobres se encaminan a serlo de solemnidad.

Es el fútbol que le hurta al aficionado la posibilidad de ver in situ cómo su equipo alza un trofeo. Esta exportación que idearon mano a mano Piqué y Rubiales es el ejemplo más claro de cómo el fútbol vive en una burbuja tóxica. Cómo se reparte el dinero saudí es indecente por mucho que se esgrima que sólo Madrid y Barça interesan más allá de nuestras fronteras.

Este fútbol lo componen los dos colosos por un lado y todo el resto mendigando plusvalías que les sirva para seguir vivaqueando. La diferencia a percibir por los cuatro que disputan la Supercopa es una vergüenza y sólo basta ver cómo entre el Madrid y el Athletic hay una distancia de seis millones largos de euros.

Es una barbaridad cómo se reparten los petrodólares mientras vemos a la clase media poniendo en el escaparate a sus mejores activos para poder ir al mercado. Generar plusvalías obsesiona a todas las cancillerías con el único objetivo de seguir viviendo mientras se da la curiosidad de que tres de los cuatro de esta Supercopa no son sociedad anónima. Qué casualidad.