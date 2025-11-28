Preparando la Epifanía

Melchor, Gaspar y Baltasar serán proclamados Reyes Magos de 2026 para llenar de gozo la gran noche de Sevilla. Será en esta atardecida mediante un ceremonial versallesco que tiene como escenario unos de los lugares más bellos y desconocidos del inmueble más artístico de la ciudad. Será en el teatro de Capitanía, joya principal de ese hermoso joyero que es el monumental edificio que circunda la Plaza de España. Y así como sobreviven otras piezas de dicho edificio en dudoso estado de conservación cuanto contiene el espacio que ocupa el Ejército conserva toda la suntuosidad que proyectara el gran Aníbal González. Como guinda magnífica de tamaño pastel está la fantástica vidriera central simulando una enorme cúpula rodeada por los escudos de todos los reinos de la vieja España. Bueno, pues esta joya regionalista es una perfecta desconocida y en ella serán proclamados los Magos de este año, tan lleno de puntos negativos, tantos que a ver si los de Oriente pueden con él.