Sano ajuste de los conatos de burbuja

Por debajo de la superficie de unos índices generales que están en una suave fase de consolidación lateral, las bolsas están viviendo unas semanas bastante convulsas. Los notables avances de los modelos y agentes de IA han provocado fuertes correcciones en ciertos subsectores de software y de servicios profesionales, que llegó a contagiarse momentáneamente al sector financiero.

Al mismo tiempo, se han purgado algunas de las burbujas que habían comenzado a formarse en los criptoactivos (el bitcoin vale poco más de la mitad que hace cinco meses), metales como la plata o en nichos especulativos como la computación cuántica, la energía nuclear, tierras raras o drones. También es muy destacable que haya bastado esta leve corrección bursátil para que los hedge funds hayan moderado su posicionamiento en renta variable y su apuesta contra el USD. Había lógico temor a que esos inevitables ajustes provocaran caídas generalizadas en las bolsas, pero no ha sido así. Están prevaleciendo unos fundamentales sólidos, con un crecimiento de los beneficios cada vez más fuerte y amplio, y una mejora de las condiciones de financiación. Es una muestra más de la solidez de fondo de esta tendencia alcista, un factor más que nos haría contemplar una eventual corrección más profunda como una oportunidad para añadir posiciones.