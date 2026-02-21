Todo en ella es leve y delicado, lleno de gracia. Como en gran medida, el alma de nuestra Semana Santa, tan frágil. En esta primera Papeleta de Papel en una nueva cuaresma, siempre misionera, siempre itinerante en cada vida. Tomo la voz prestada del proverbio de Antonio Machado. “Hoy es siempre todavía” para describir esa llegada tan íntima, tan personal, tan abierta a tantos mundos posibles que acontecerán en cada uno. La llegada de lo inefable… nos llega así. Encarnándose. Tomando la esquina del aire y esta luz que nos habita. Por mucho que se intente anunciar y describir. Por mucho que todo el año se manifieste en un bucle sin fin. Se nos aparece como se nos aparece este Sol de Los Terceros en la elegancia de su paso de palio. Hoy es siempre todavía. Con la modestia del zaguán abierto al reventón de tu memoria. Con la modestia de aquella calle un poco olvidada que volverá a ser besada por la cofradía.

Les diría a los hijos de mis amigos. A los chavales que descubrirán la fiesta más hermosa de la ciudad para guardar sus primeros recuerdos. A los jóvenes acólitos que acompañan todos estos días sus cultos. A tantos otros que ensayan la novedad de la emoción en las bandas, en los ensayos de costaleros. Que busquen la emoción de estos días santos que vienen en los detalles más pequeños. Que se dejen llevar por lo inesperado. Que no hay otro guion que el cúmulo de belleza que trasciende lo sensible para llevarnos al misterio.

En su tierra, la santa de Ávila rezó descalza ante la devoción de la Soterraña antes de comenzar la reforma que soñó para el Carmelo. Conviene entrar descalzos en lo que amamos y amaron los que nos lo mostraron. Subterráneo