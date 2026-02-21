El taxi, ese problema

Tenemos que insistir hasta caer en la pesadez en un problema que no es baladí y es la falta de taxis cuando verdaderamente son más necesarios. Si llueve no hay forma de ver una gratificante lucecita verde, si es día de bullas ya puedes encomendarte a todo el santoral que nanay de la China, pero el asunto gana en dramatismo si a partir de las diez de la noche quieres volver a casa eludiendo la posible peligrosidad del laberinto urbano desertizado. Y a la falta de coches que te lleven a casa se unen asuntos como el de la parada del hotel Inglaterra con coches en ella, pero sin el taxista en su sitio. Presumimos de tener el casco histórico más extenso de Europa, pero es una vergüenza lo desasistido que está este servicio público. ¿Hacen falta más taxis? Pues desconocemos si eso es así, pero lo cierto es que cuando más falta hacen brillan por su ausencia. Las distancias que guarda el centro hacen que la noche se haga aventura procelosa, conque procede que se tomen las medidas oportunas para quitar el problema.