El VAR, ese artilugio sin credibilidad

Dos de las expulsiones que ha sufrido el Betis en las veinticinco jornadas transcurridas debieron ser abortadas por el VAR, pero ni siquiera entró el artilugio diabólico a escudriñar como escudriña en tantísimas ocasiones. Me refiero a las expulsiones directas de Ávila en Villarreal y ésta de Antony en Getafe, que eran perfectamente subsanables de haber habido en el VAR algo de predisposición y choca cuando interviene tanto.

El protagonismo del VAR es indiscutible y son muchas las veces en que pide paso para decirle al árbitro que la tarjeta amarilla debe ser roja. Y me pregunto que por qué no al revés, por qué ni interviene para decirle al árbitro que no es ni siquiera amarilla la roja que mostró. Ocurrió con Ávila en su entrada a Baena como a Antony cuando el partido declinaba en la atardecida madrileña. Dos entradas espectaculares, pero sin que ni siquiera rozase el presunto agresor al agredido.

Son esos detalles algunos de los que dejan al artilugio sin credibilidad. Así como son de absoluta fiabilidad en los fueras de juego, en el apartado colisiones yerra más que ayuda y vuelvo a incidir en que igual que se recomienda roja bien podría ser que dicha roja se convirtiese en amarilla... o en nada. Y así como la expulsión de Bellingham ha levantado un ruido estruendoso, la expulsión de Antony en el Coliseum no ha sobrepasado la frontera de Despeñaperros.

Dichoso artilugio el VAR, pues nunca desde que el fútbol es fútbol se produjo un ambiente como el que ahora se soporta. No es enrarecido, sino algo más, sobre todo tras el vergonzante comunicado que el Real Madrid emitió y que ha servido para convertir el universo fútbol en una atmósfera absolutamente irrespirable. Sin el VAR todo conflicto se achacaba al error humano y del tercer tiempo no pasaba. Ahora con el VAR se ha entrado en la dinámica del piensa mal y acertarás.