Váter caído del cielo

Puede pasar de todo en el puente que un día fuese bautizado como Paquito en su semejanza con el suntuoso de San Francisco. Puede pasar que se considerase insuficiente desde el mismo día que se diseñó, con su angostura y su fallida suerte de carriles reversibles. Lustros de atascos a todas horas y víctima del habitual desencuentro con quienes manejan desde Madrid. Víctima de nacimiento y del desapego que lo llevaba a la demora de su remodelación para que el estrambote fuese el de las vergonzosas mordidas que tienen al viaducto sin avanzar un solo metro. Sin duda alguna, el puente que se construyese al rebufo de la Expo y bajo el nombre de Centenario nació de nalgas y ahí está, como el símbolo que retrata unas administraciones en guerra y la lacra de una nutrida banda de delincuentes. Ahora bien, quién iba a suponer que en esta nómina de despropósitos iba a aparecer el día en que, desde él, cayese un váter como llovido del cielo sin que matase a nadie. Algo bueno iba a tener el puñetero Paquito.