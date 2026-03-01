Los alcaldes de la provincia de Sevilla caídos antes de terminar sus mandatos

Los resultados de las pasadas elecciones municipales en algunos pueblos sevillanos auguraban un mandato complicado. Con las dimisiones de los alcaldes de La Algaba y Montellano en la última semana, son seis los municipios que han tenido un alcalde diferente del que tomó posesión en mayo de 2023. Los motivos van desde la fragilidad de algunos pactos, la decisión personal o la investigación judicial.

El más mediático, La Algaba

Sin duda, el más reciente y qué más ha llamado la atención de todos los cambios de alcaldes por el revuelo mediático que ha surgido, ha sido el de La Algaba.

Diego Manuel Agüera llegó a su tercer mandato revalidando la mayoría absoluta, 12 concejales de los 17 que forman el pleno municipal, pero dimitió tras la denuncia de un supuesto acoso a un menor. En la denuncia figuran varios mensajes que se habrían intercambiado presuntamente el alcalde y el menor en los que el denunciante sostiene que el primer edil le hizo pregunta del tenor de si era “activo o pasivo” y también se refería a la mayoría de edad del menor. “Ayyy si tuvieras los 18!!!” (sic), habría escrito el alcalde en otro mensaje. Agüera aseguró que no recuerda “haber tenido esa conversación”, afirmó que se trata de “una denuncia política” y que ha dejado sus cargos “para no mancillar el nombre de La Algaba”. Próximamente habrá un pleno extraordinario donde tomará posesión como alcalde el actual teniente, José Manuel Gutiérrez Retamino.

Paso a ‘savia nueva’ en Montellano

Pocos días después Curro Gil, alcalde de Montellano anunció que daba un paso atrás para que una de sus concejalas, Rocío Figueroa se convierta en la primera alcaldesa de Montellano. El motivo es una “decisión personal” por el convencimiento de la necesidad de que tome los mandos “savia nueva”. La toma de posesión fue el pasado viernes.

Gil sumaba 15 años seguidos al frente de la alcaldía, a los que había que añadir el mandato de 2008 a 2011, cuando la perdió tras un pacto entre PP e Izquierda Unida. En la localidad de 7.000 habitantes, gobierna el PSOE con cinco de sus 13 concejales, mediante una acuerdo de gobierno con la agrupación independiente Vecinos por Montellano. El ya ex alcalde anunció “desde el primer momento” que no llegaría al final del mandato “por el convencimiento de que hay que saber dar un paso atrás y dejar trabajar a gente más joven”.

Relevo tras 22 años en Salteras

El pasado mes de julio Antonio Valverde, el histórico alcalde Salteras anunció que se retiraba después de 22 años al frente del Ayuntamiento. El designado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Salteras y la ejecutiva local del PSOE de este municipio del Aljarafe sevillano fue, por unanimidad, José Antonio Alfaro, diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Huelva (UHU) y funcionario del cuerpo de trabajo social de la Junta de Andalucía, ha sido concejal de Salteras desde 2007, sobre todo en el área de Deportes, Servicios Sociales y Urbanismo. Hasta entonces era portavoz del grupo municipal socialista, delegado de Urbanismo y secretario de Organización de la Agrupación Local del PSOE.

Estos son los nuevos alcaldes de Salteras, La Algaba, La Campana, El Ronquillo, Montellano y Arahal / Departamento Diseño

PSOE-PP en Arahal

Entre los pactos que se hicieron en los primeros meses tras las elecciones municipales, algunos sorprendentes como el de Arahal, donde una moción de censura dejó fuera de la Alcaldía a Ana Barios, de Izquierda Unida y Francisco Brenes tomó el bastón de mando tras un pacto entre seis concejales socialistas y el PP. “La inmensa mayoría de los que están en Ferraz no saben ni dónde está Arahal en el mapa”, con esta declaración a Diario de Sevilla, el hasta ahora alcalde de Arahal resumió en una sola frase que la realidad de los pueblos está muy lejos de la macropolítica, pero al lado del ciudadano y de sus problemas reales. Por eso hay algunos cambios de alcaldías difíciles de creer en los foros políticos, no ya nacionales, sino incluso regionales. En este caso, Arahal es la prueba de que la gobernabilidad es posible. El teniente de alcalde, Alberto Sanromán, no sólo es miembro del PP, sino que es el portavoz de la Comisión de Agricultura en el Parlamento de Andalucía.

Cuatro alcaldes

De todos los cambios de alcaldía, el más accidentado fue el de El Ronquillo. Este pueblo ha tenido cuatro regidores desde las elecciones municipales de 2023. El ganador de esos comicios fue José Antonio López. El resultado fue de cuatro concejales para el PSOE; tres para la coalición de izquierdas y dos del PP. Cinco semanas después de tomar posesión del cargo por “el bloqueo” creado por Con Andalucía y el PP, según denunció López entonces. Este pacto dio el bastón de mando a Cipriano Huertas, que se presentó a las elecciones bajo las siglas de Con Andalucía y fue expulsado de ese partido cuando pactó con el PP. La dimisión de Huertas tuvo mucho que ver con la decisión de dejar sin funciones a uno de los concejales del PP. En 2024 los socialistas presentaron una moción de censura que dio la alcaldía a Ana Cristina Arévalo, que volvió a dimitir de manera “irrevocable” por motivos personales. Desde mayo de 2025 la alcaldesa es la también socialista Ana Vizcaíno Navarro.

Moción en La Campana

Los movimientos de concejales y los cambios de partidos están detrás de otro de los cambios recientes en los colores de las alcaldías sevillanas. El independiente Manuel Fernández Oviedo tuvo que dejar el bastón de mando de La Campana después de comunicar su decisión de concurrir a las próximas municipales en las listas del PSOE. La nueva regidora desde principios de febrero es la concejal de Juntos X La Campana, Dolores Veragua. Estuvo apoyada por siete ediles de Juntos X la Campana, más el representante de Con Andalucía. Los dos concejales del PSOEe abstuvieron.

El Ayuntamiento de esta localidad sevillana, que cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes, está integrado por 13 concejales. Juntos X la Campana disponía de diez ediles (el ex alcalde, la actual alcaidesa y otros ocho), mientras que el PSOE tiene dos representantes y Con Andalucía cuenta con uno. La moción de censura fue presentada por siete concejales de Juntos X La Campana, por lo que tenían la mayoría necesaria para que prosperase, como así ocurrió.

Entre las primeras decisiones de la nueva alcaldesa ha estado la aprobación de un decreto retirando las delegaciones de Juventud e Igualdad al concejal David Domínguez y las áreas de Limpieza, Concienciación Cívica y Sanidad a María Carmen Martín ambos del mismo grupo que ella; Juntos X La Campana, que no apoyaron la moción. El decreto de Alcaldía establece una nueva distribución de áreas entre los concejales del equipo de gobierno y elimina cualquier otra delegación no incluida expresamente en la resolución.

A fecha de hoy, estos son los últimos movimientos en los ayuntamientos de la provincia.