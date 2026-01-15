Un incendio en la cocina de una vivienda deja un herido por quemaduras e inhalación de humo en Coria del Río

Una persona ha resultado herida por quemaduras e inhalación de humo a causa de un incendio declarado en la cocina de una vivienda de la localidad sevillana de Coria del Río, según ha informado el teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se produjo en torno a la medianoche en un inmueble situado en la calle Antonio Pérez Tinao, donde el fuego afectó principalmente a la instalación eléctrica de la cocina. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, que lograron extinguir las llamas y proceder a la ventilación del domicilio. Como consecuencia del incendio, una persona resultó afectada por quemaduras y por inhalación de humo, según indicaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Este nuevo incidente se suma a otro incendio registrado durante la jornada del miércoles en la capital sevillana. En ese caso, los equipos de intervención se desplazaron con rapidez hasta el número correspondiente de la calle León X, donde se había declarado un fuego en un cuarto piso de un edificio residencial de seis plantas. A su llegada, los efectivos confirmaron la presencia de abundante humo y un fuerte olor a quemado, tal y como habían alertado los vecinos que dieron aviso al servicio de emergencias 112 Andalucía.

En el interior de la vivienda afectada, los servicios de emergencia localizaron a una mujer de avanzada edad que presentaba quemaduras de consideración. Tras recibir una primera atención sanitaria por parte de los profesionales del 061, fue trasladada de inmediato al hospital de referencia de la provincia especializado en el tratamiento de este tipo de lesiones.