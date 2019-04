Regresan Lo Celso y Feddal, pero William Carvalho sigue de baja

Hasta hoy no ofrecerá Quique Setién la convocatoria para el duelo de esta noche ante el Espanyol, aunque el técnico cántabro sí dejó claro ayer que William Carvalho no podrá participar en el encuentro. "Tuvo una molestia y no la hemos solucionado. Es un pequeño hematoma, le incomoda y no está todavía para competir. No se siente con fuerzas para estar", afirmó Setién, que sí fue más optimista con el mexicano Guardado: "Tiene unos golpes, ya en el partido del Valencia le dieron un rodillazo en el muslo, estuvo contracturado. Ante el Levante le dieron un golpe un poco más, pero se ha recuperado bien y está perfectamente". Sí podrá contar el técnico con Feddal y Lo Celso, que regresan tras cumplir sanción.

En el Espanyol, por su parte, el central Naldo Gomes no entró ayer en la lista de convocados para el partido contra el Betis, en el Benito Villamarín, informó el club tras la sesión de entrenamiento vespertina en el RCDE Stadium. El defensa brasileño sufre una lesión de grado uno en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda. El centrocampista Esteban Granero es baja por acumulación de tarjetas amarillas. Alfa Semedo y el canterano Lluís López son las altas en los planes del entrenador, Joan Francesc Ferrer, Rubi. La convocatoria la forman Roberto, Diego López, Duarte, Dídac Javi López, Hermoso, Lluís, Pedrosa, Alfa Semedo, Víctor Sánchez, Darder, Melendo, Álex López, Marc Roca, Borja Iglesias, Sergio García, Ferreyra, Puado y Wu Lei.