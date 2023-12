El Fluminense se une al Flamengo en su interés por Luiz Henrique

La ventana invernal del mercado de fichajes está muy cerca de abrir y uno de los futbolistas del Betis que está recibiendo más sondeos es Luiz Henrique. El rendimiento del extremo brasileño sigue estando muy lejos del esperado esta temporada, fruto de una irregularidad que no termina de abandonar pese a las buenas cualidades técnicas que atesora, y clubes de su país natal lo tienen en el punto de mira. El primero, el Flamengo, uniéndose ahora el ex equipo del actual jugador verdiblanco, el Fluminense, tal como ha avanzado este sábado el portal carioca SBT Rio.

Según el citad medio, el cual sigue muy de cerca la información de los clubes cariocas, el Fluminense quiere la vuelta de Luiz Henrique, y al igual que su clásico rival en la ciudad, lo pretende bajo la fórmula de un préstamo. En su momento, el Betis pagó casi ocho millones de euros (más la posibilidad de otros seis en función de una serie de variables) al cuadro tricolor por el joven extremo, cuyo valor de mercado ha decaído en estos momentos hasta los doce millones de euros –actualización de transfermarkt el pasado viernes 22 de diciembre–, siendo su máximo como jugador del cuadro de Heliópolis de 15.

En el Betis, no obstante, verían siempre con mucho mejor ojo una venta de Luiz Henrique, en caso de salir, que de una cesión, teniendo contrato con el club de la Palmera hasta el 30 de junio de 2028. La entidad verdiblanca apostó fuerte por el futbolista nacido en Petrópolis y en el curso pasado dejó actuaciones más que interesantes, como aquel gol de cabeza en Roma o su gran actuación en Vallecas, pero se fue diluyendo a medida que avanzó la temporada, con actuaciones desesperantes y sin llegar a ser nunca un jugador determinante.

Y en la actual, tras superar problemas físicos, no acaba de arrancar. De hecho, en los dos últimos encuentros del Betis (Real Sociedad y Girona) ha sido suplente. Pellegrini lo ha dejado sin minutos, después de actuaciones muy pobres como en Praga, en Almería o ante el Villanovense en la Copa. "Siempre está hablando conmigo. Siempre, cuando estoy delante de la portería, me dice: 'Párate, tranquilidad'. Me dice que estoy jugando muy bien, sólo tengo que tener un poco de calma, un poco de tranquilidad cuando llegue frente a la portería", comentó Luiz Henrique en una entrevista reciente en los medios oficiales del club verdiblanco al ser preguntado por los consejos que le da Pellegrini. Y es que en la toma de decisiones en los metros finales, los centros y los disparos a portería siguen siendo cuestiones a mejorar por parte del 11 bético, que tiene cartel en su país. Flamengo y Fluminense lo pretenden. Futuro incierto.