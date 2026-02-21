La confesión de Marc Roca que ilusiona al beticismo: "El vestuario tiene esa ambición"

Desde la eliminación copera del Betis en un partido donde, precisamente, fue uno de los futbolistas más señalados por las voces críticas, Marc Roca se ha adaptado a un nuevo esquema con el que está trabajando Manuel Pellegrini y ha conseguido sumar tres victorias consecutivas en liga (las dos últimas, con este novedoso 4-3-3). Ahí, jugando algo más arropado y con algunos conceptos algo más claros, el nivel que está mostrando es sobresaliente, ganando mucha más confianza. Los compañeros de El Correo de Andalucía han podido hacerle una entrevista en las últimas horas, destacando aspectos importantes del Ingeniero y, sobre todo, haciendo una importante advertencia que seguro que ilusionará al beticismo.

"Queremos ir para arriba, nuestra ambición es muy grande. Las ganas del equipo de dar un pasito más, de ir a por la Champions. Es lo que siento que queremos, que el equipo tiene esa hambre esa ambición. Y la verdad que con muchas ganas de hacer un buen partido, de ganar aquí en casa y hacernos fuertes ante el Rayo Vallecano", comentaba sobre el objetivo de la máxima competición continental, un anhelo que tiene la afición del Betis desde hace bastantes temporadas y que este curso huele algo más fuerte.

Marc Roca presiona a Bellingham en un lance del partido. / Kiko Huesca / Efe

Tocar plata, el otro objetivo del vestuario

"Sí, obviamente quedan muchos puntos en juego aún. La temporada es muy larga, nosotros tenemos que estar centrados en nosotros, en el siguiente partido, en estar bien trabajando todas las semanas, para poco a poco ir recortando y lograr nuestro objetivo. Lo que dependa de nosotros estaremos siempre dando al máximo y ojalá podamos cumplir con eso", sentenciaba en torno a la cuarta plaza.

Pero otra de las cosas que ilusiona a la afición al margen de la Champions es conseguir un título, y ahora el único posible es la Europa League: "El año pasado me tocó vivirlo desde fuera como un aficionado más, como una parte del grupo que estaba apoyando a mis compañeros lo máximo que pude, pero desde fuera. Y ojalá este año podamos vivir una última fase de la Europa League desde dentro, con mucha ambición, con ganas, con victorias importantes. Y ya te digo, al final también otro de nuestros objetivos es ir a por la Europa League. Creo que tenemos plantilla, tenemos equipo para conseguir cosas importantes, cosas grandes y vamos a ir a por ello".

Marc Roca celebra el segundo gol del Betis en el encuentro de la Europa League ante el Nottingham Forest. / Julio Muñoz / Efe

El liderazgo de Pellegrini en el vestuario

"Manuel Pellegrini es un líder dentro del vestuario y nos da confianza, esa seguridad y esa familiaridad que también se necesita para ser uno mismo. La verdad que los resultados hablan por sí solos, pienso que está haciendo aquí unas campañas increíbles, es nuestro líder, al final todo el mundo lo quiere mucho dentro del vestuario, dentro de todo el beticismo, y es un gozo tenerlo como entrenador", confesaba el de Vilafranca del Penedès.

Otro de los aspectos en los que el catalán ha hablado de su entrenador ha sido en el rol que le pide en el campo en función del esquema o su posición, estando más o menos acompañado: "Bueno, yo me adapto al final. La posición donde siempre me he sentido más cómodo es en el pivote, con un 4-3-3, como estamos jugando ahora. Ahí he jugado en el Espanyol, ahí con el Bayern, ahí he jugado también con la Sub-21. Es una posición que a mí me gusta mucho, donde me siento muy cómodo en fase defensiva ayudando a los compañeros en fase ofensiva con la selección de balón y dando equilibrio al equipo, así que bueno, al final donde el míster decida. También sé que soy un jugador bastante polivalente, donde también tengo mucho recorrido, entonces también te puedo jugar de 8, así que donde el míster decida, al final estoy para ayudar, para sumar, para dar lo mejor de mí y lo que el míster diga".