La convocatoria del Betis para recibir al Villarreal

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de 20 futbolistas para recibir mañana al Villarreal en La Cartuja, siendo el regreso de Ángel Ortiz la principal novedad.

El propio técnico chileno, en la rueda de prensa previa a este choque ofrecida este viernes, daba a conocer que el lateral derecho estaba ya en condiciones de ser citado, por lo que además de la opción de Ruibal puede contar con el extremeño.

Más tiempo le queda a Bellerín, al igual que a Junior. "Bellerín sigue con problemas musculares, veremos qué tipo y por cuánto tiempo. Ángel tuvo una molestia que no fue a mayores y va a estar citado. Junior está con problemas musculares y un período largo de recuperación. En la medida que progresa, va apurando, dos o tres semanas más como mínimo", ha indicado el técnico chileno.

La convocatoria al completo es la siguiente: Valles, Llorente, Bartra, Natan, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Bakambu, Ricardo, Adrián, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Lo Celso, Marc Roca, Ruibal, Pau López, Pablo García y Ángel Ortiz.