Las fotos del Betis - Elche de Copa del Rey

Dos goles del delantero argentino Chimy Ávila en la segunda parte le dieron la vuelta al marcador para el Betis, tras el tanto logrado para el Elche por el defensa francés Léo Pétrot, también en el segundo periodo del partido disputado este miércoles en La Cartuja, eliminatoria a encuentro único de los octavos de la Copa del Rey, con lo que la formación sevillana pasa a los cuartos del torneo.

Léo Pétrot adelantó al equipo que entrena Eder Sarabia a los 58 minutos, pero diez después Chimy Ávila logró el empate para los del chileno Manuel Pellegrini y en el 80 puso el 2-1 con el que se llegó a la conclusión de un partido que estuvo muy equilibrado y en el que el Elche, con el 0-1, incluso pudo haber logrado un 0-2 en las botas del uruguayo Álvaro Rodríguez.