Radar Betis semana 15: Así les fue a los cedidos con un goleador sorpresa

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el decimoquinto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

El mayor de los protagonistas fue Nobel Mendy. El futbolista cedido por el Betis sigue siendo un fijo en las alineaciones de Íñigo Pérez, que eso sí, no lo tiene inscrito en competición europea por lo que sólo puede jugar en liga y Copa del Rey. En el duelo de este lunes en Vallecas ante el Valencia, fue protagonista principal al estrenarse como goleador en LaLiga con un testarazo alrededor del minuto 30 de la primera parte ante el conjunto ché. Además, defensivamente sumó cuatro despejes, tres recuperaciones, bloqueó dos disparos y ganó tres de los siete duelos en los que se vio involucrado. Eso sí, su actuación la cerró con un mal despeje a un disparo de Diego López que acabó con el balón dentro de la portería de Batalla y puso el empate.

Gonzalo Petit fue suplente con el Mirandés

El delantero del CD Mirandés volvió a ser suplente a pesar de venir de marcar un gol importantísimo para los de Jesús Galván. Eso sí, tuvo más minutos que las otras veces que entró desde el banquillo (lo metieron en el 64) y pudo hacer incluso dos disparos y uno de ellos a portería, pero no tuvo la fortuna de encontrar un nuevo gol. En este partido, el que seguro que no estuvo conforme con los minutos que le tocó jugar fue Ismael Barea, que saltó al terreno de juego en el minuto 91.

Otro equipo que sigue decepcionando es el Valladolid de Guilherme Fernandes. El meta luso hizo dos buenas paradas pero no pudo evitar ese gol del Málaga que provocó un nuevo pinchazo de un equipo que está totalmente hecho para ascender a Primera División. Luego, en los casos de Sergio Arribas con el Huesca e Iker Losada con el Levante, la historia sigue el mismo guion. Ambos en el ostracismo completamente y sin tener minutos.

