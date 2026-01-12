10 rutinas muy sencillas que fomentan el vínculo entre padres e hijos según este psicólogo

En la mayoría de ocasiones, los padres se sienten muy alejados de los hijos. No saben cómo acercarse ni que rutinas hacer con ellos sin que les parezcan aburridas. Sin duda, eso es lo que conocemos como vínculo y el psicólogo Javier de Haro lo explica en sus redes sociales y da 10 rutinas que se pueden hacer en familia. El significado que adquiere para los más pequeños es la siguiente: "Quiero estar contigo, confío en ti y eres lo más importante de mi vida", explica. Además, aclara que no se trata de grandes hechos, sino de pequeños detalles que significan mucho.

El vínculo entre padres e hijos es una de las relaciones más profundas y significativas en la vida de una persona. Se trata de un lazo afectivo que se construye desde el nacimiento —e incluso antes— y que influye de manera decisiva en el desarrollo emocional, social y psicológico de los hijos. Este vínculo no se limita únicamente a la relación biológica, sino que se fortalece a través del cuidado, el afecto, la comunicación y la presencia constante.

Desde los primeros años de vida, el vínculo con los padres proporciona seguridad y confianza. Cuando un niño se siente amado y protegido, desarrolla una base emocional sólida que le permite explorar el mundo con mayor tranquilidad. Los gestos cotidianos, como escuchar, abrazar, acompañar y orientar, son fundamentales para que el niño comprenda que puede contar con sus padres en momentos de alegría y de dificultad.

A medida que los hijos crecen, el vínculo evoluciona. Ya no se basa solo en la protección física, sino también en el apoyo emocional y el respeto mutuo. Los padres se convierten en guías que transmiten valores, normas y enseñanzas que ayudan a los hijos a formar su identidad y a tomar decisiones responsables. Un vínculo sano favorece la comunicación abierta, donde los hijos se sienten libres de expresar sus pensamientos y emociones sin temor al juicio.

Asimismo, el vínculo entre padres e hijos es bidireccional. No solo los hijos se benefician de él, sino que los padres también encuentran en esta relación una fuente de aprendizaje, crecimiento personal y amor incondicional. A través del vínculo, se construyen recuerdos, se fortalecen lazos familiares y se crea un sentido de pertenencia.

10 rutinas que fortalecen el vínculo en la familia

Semanalmente, juegos de mesa en familia. Siempre, conviene asegurarse que estos fortalecen otros valores como la tranquilidad y aportan a toda la familia nuevos conocimientos.

Beso de buenas noches. Aunque el niño haya crecido son muestras de cariño que nunca se deben abandonar porque aportan calma, protección y amor.

Comida sin pantallas para conectar realmente con lo que importa, las personas.

Para todos, una responsabilidad diaria de la casa y no, preparar su mochila o lavarse los dientes no son responsabilidades de la casa.

Un ratito al día, aunque sean cinco minutos de tiempo contigo al cien por cien.

Varias veces por semana, agradecer cosas de nuestra vida que nos hacen sentir bien.

Implicarles a la hora de tomar decisiones en familia. Esto les dará mayor autonomía y les preparará a tomar otro tipo de comportamientos fuera del área familiar sin que los padres estén presentes.

Algo que aunque pueda no parecerlo, puede ser muy sano y educativo, entrenar la creatividad.

Leer un poquito cuantos más días mejor. Se puede leer juntos o cada uno su lectura porque el vínculo también es estar cerca.

Que no pase ni un solo día sin dejarle claro que él es lo que más amas en tu vida. Independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer. ser bien.

Referencias bibliográficas: