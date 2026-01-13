Esta nutricionista explica cómo volver a la rutina con una buena alimentación: "Es importante cuidar el aporte de proteínas"

Comienza el nuevo año después de los excesos de Navidad y necesitamos tener el control de todo lo que comemos para volver a la normalidad con rapidez. En la mayoría de ocasiones se recurre a las dietas milagro, pero esta no es la solución porque realmente no estaremos teniendo una dieta saludable. Es mejor conocer lo que se esconde detrás de cada alimento y, así crear una buena dieta con una alimentación adecuada para cada una de nosotras.

La nutricionista Ana Troncoso explica en qué consiste las distintas dietas y cómo volver a la normalidad después de todas las comidas y cenas copiosas que hemos tenido en el mes de diciembre y parte de enero. La mayoría despidió la fiesta el día seis con el tradicional roscón de Reyes que sustituía al desayuno tradicional.

Una de las primeras cuestiones que se nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en adelgazar es la dieta detox. Esta se explica como un plan de alimentación temporal que resetea el cuerpo eliminando toxinas mediante el consumo abundante de frutas, verduras y agua. Aunque esta es muy popular, es cierto que, como aclara la experta en nutrición, no hay evidencias científicas que sustenten sus beneficios. Es verdad que hay una pérdida de peso significativa durante los primeros días relacionada con la pérdida de agua y masa muscular, pero esto no es lo que se pretende a largo plazo, porque posiblemente luego se vuelva a vivir un efecto rebote y, jamás se podrá conocer el verdadero conocimiento de lo que se come.

Por ello, para volver a la normalidad, la experta en nutrición Ana Troncoso explica que es necesario prescindir de los alimentos ricos en grasa y azúcares, de los cuales se han abusado en los últimos meses del año. Así es como verdaderamente se podrá volver a los hábitos que ya habíamos adquirido previamente. Este tránsito debe ser rápido, pero siempre en esta dirección, aunque no se pierda tanto peso al principio.

En cuanto a las dietas antiinflamatorias, según la experta en nutrición, detalla que no existen, pero que si se puede hablar de una dieta saludable y adecuada que contribuya a esa pérdida de peso que hemos acumulado en esos días en los que la alimentación no ha sido la más deseada. En esta dieta se debe dar un mayor protagonismo a los alimentos de origen vegetal, como las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos y el aceite de oliva. El mejor ejemplo es la dieta mediterránea que es muy completa.

Igualmente, es importante cuidar del aporte de proteínas, porque estas cuentan con un poder saciante. Por otro lado, si se eliminan los picoteos y se tiene un estilo de vida saludable con actividad física suficiente adaptada a cada una de las circunstancias particulares, se podrá conseguir una mejor salud en menos tiempo.

Otro de los grandes retos que supone una buena alimentación es planificar adecuadamente todas las comidas que se vayan a hacer en el día. Por ejemplo, se debe llevar a cabo una lista de la compra cerrada y es necesario evitar en la mayoría de las ocasiones que sea posible la monotonía para que no nos parezca aburrida la alimentación y se debe favorecer a aquellos alimentos de temporada y que estén cercanos territorialmente, haciendo una dieta más sostenible.

Otra de las recomendaciones de la experta en nutrición Ana Troncoso que podremos combinar con una buena alimentación es el ocio activo. Es decir, la vida al aire libre, siempre que las condiciones climáticas y todas las circunstancias puedan permitirlo. Es cierto que ir a un gimnasio y hacer deporte puede ser divertido, aunque no debemos dejar de lado esas actividades deportivas y culturales que se desarrollan en el exterior. Todo ello se complementa y como resultado nos dará a todos una sensación de bienestar que reforzará todos los hábitos saludables.