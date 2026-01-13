Silvia Severino, psicóloga, sobre la relación de madres e hijas: "Entender la historia de mamá ayuda"

Una de las relaciones más complejas de toda la vida es la que se experimenta entre madres e hijas. Esta pasa por distintas etapas y en todos los casos es diferente. Cada individuo tiene su historia y esto afectará directamente en como se lleven a cabo diferentes acontecimientos. De hecho, también va ligado en el modo de la expresión de las emociones y en cómo se desarrolle a lo largo de los años. La psicóloga Silvia Severino explica en sus redes sociales que la progenitora jamás va a cambiar, pero que podemos hacerlo nosotras.

En muchas ocasiones, simplemente, por agradar a mamá seguimos patrones que ellas mismas han llevado a cabo con anterioridad o, a los que den el visto bueno. Esto es porque buscamos la aprobación de mamá que se puede dar a través de silencios, intentando portarnos bien, según su criterio, sin molestar y en modo limosna para recibir un poco de amor. Por ello, uno de los consejos que da la psicóloga es que se entienda la historia de ella para entenderla mejor.

Un ejemplo es cómo fue criada, cómo vivió, qué personas la enseñaron a amar, etcétera. Esto no es para justificar su comportamiento, sino para que no se viva cada gesto suyo como un ataque hacia tu persona. Por ello, será necesario ordenar su historia. Este es el resultado que permitirá que mamá se quede con su vida y tú puedas hacer la tuya con las responsabilidades que tienes y las que llegarán en un futuro. Esto es sinónimo de soltar las expectativas que espera de nosotros y aprender a vincular con la nueva relación que vamos a formar. Es decir, se deben establecer unos límites claros, que prioricen la energía de cada una y respetando los tiempos que se necesiten para no llegar a saturarse.

Es muy importante entender su historia, como mencionaba antes, porque así no nos resignaremos, sino que se elige con consciencia y sabiendo por qué se comporta así en determinados momentos.

Transmisión intergeneracional

Estas relaciones han sido objeto de análisis toda la vida. Se han estudiado desde múltiples perspectivas por el impacto tan profundo que ejerce sobre la identidad, el desarrollo emocional y configuración de relaciones futuras. En muchas ocasiones se entiende como una relación idealizada, pero puede haber tensiones, resentimientos y contradicciones emocionales. En psicoterapia familiar, cuando ambas partes reconocen su humanidad, se abre paso a las relaciones más maduras, basadas en la empatía y en el respeto.

En esta relación también se transmiten patrones, creencias, valores, comportamientos y formas de vinculación. Muchas veces de forma inconsciente. Este proceso no implica una comunicación verbal y directa. Estos actos se pueden heredar a través de actos repetidos, silencios, gestos, actitudes y reacciones emocionales. Estas pueden que en algunas ocasiones no resulten beneficiosas. También pueden pasar de madres a hijas traumas, pérdidas y duelos no elaborados. Por ello, es muy importante recordar, hablar y resignificar estas experiencias.

Para aprovechar al máximo esta relación, es importante tener en cuenta aquello que se heredó y decidir que se conserva, que transformar y que dejar atrás. Aunque resulta un proceso doloroso, sobre todo, al principio, al final resulta liberador. Como decía anteriormente, la meta es conseguir una relación más empática, madura y libre de exigencias.

