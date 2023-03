El Consejo informará en tiempo real de los retrasos de cada cofradía en carrera oficial

El Consejo de Hermandades de Sevilla informará la próxima Semana Santa en tiempo real de la hora de llegada de cada cofradía a la Campana y a la que sale de la Catedral. Se trata de una de las novedades adelantada este martes por el presidente de la institución cofradiera, Francisco Vélez, en un desayuno organizado en el restaurante La Raza Puerto Sevilla, donde ha advertido que con toda probabilidad, tras la celebración religiosa, la entidad de la que es responsable tendrá que "reestructurar", en cuanto a horarios e itinerarios, algunas jornadas que se han modificado. También ha pedido a los abonados de Sierpes que respeten las líneas rojas que marcarán en el suelo la zona acotada para las parcelas de sillas, con el fin de garantizar el espacio suficiente para el discurrir de los cortejos penitenciales por esta calle.

La Semana Santa que comenzará en pocos días trae como principal novedad la reordenación de varios días. Unos cambios que han generado bastante polémica los últimos meses, con la publicación de duros comunicados por algunas hermandades afectadas por dichas alteraciones. Con el fin de que el engranaje de esta remodelación funcione a la perfección, el Consejo de Cofradías quiere aportar la mayor transparencia en cuanto al cumplimiento de los horarios por parte de las corporaciones penitenciales. Por tal motivo, este año, como novedad, además de informar de los retrasos globales que pueda acumular una jornada, también detallará los minutos que dejará cada cofradía en la carrera oficial.

De este modo, a través del perfil que el Consejo posee en Twitter, se publicará el retraso o adelanto de los cortejos en la Campana y una vez que hayan salido por la Puerta de los Palos de la Catedral, esto es, en el principio y final de la carrera oficial. Con esta aportación, los ciudadanos podrán estar informados al instante de cómo se va desarrollando la jornada y el tiempo empleado por cada corporación entre ambos puntos.

Una reordenación con polémica

Todo ello en un año en el que se pone en práctica la mencionada reordenación de la Semana Santa, con cuatro jornadas que presentan importantes cambios en sus nóminas: Domingo de Ramos, Martes Santo (se repite el modelo que no pudo llevarse a la práctica el año pasado por la lluvia), Miércoles Santo, Jueves Santo y Madrugada. Vélez ha recordado que las modificaciones en el domingo y el miércoles salieron adelante tras ser respaldadas por los dos tercios de las hermandades de estas jornadas, mientras que en la Madrugada fue decisión del Consejo. El resto de días se aprobaron por unanimidad de las corporaciones.

El máximo responsable de la institución de la calle San Gregorio confía en "la buena voluntad" de las cofradías en el cumplimiento de los horarios y descarta que se orqueste cualquier conducta que pueda entorpecer el buen desarrollo de las jornadas. Defiende que con esta reordenación "la Semana Santa va a ir mejor y por mejores cauces que el año pasado". "Los cambios se han hecho para mejorar la seguridad y no son definitivos", ha recordado Vélez, quien, no obstante, ha reconocido que "algunos días son manifiestamente mejorables y es posible que tengamos que reestructurarlos desde la sede de San Gregorio".

Por tanto, es más que probable que, tras la fiesta religiosa, el Consejo acometa una nueva remodelación de ciertas jornadas. Aunque Vélez no ha precisado cuáles, todo apunta a que puedan ser las que se han modificado con mayoría cualificada de hermandades, es decir, con los dos tercios de la nómina: el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo. En la primera de ellas, la corporación que más ha criticado la alteración ha sido la Hiniesta, que tendrá que salir dos horas antes. En el Miércoles Santo son dos: el Buen Fin y el Cristo de Burgos. Al menos, en la Madrugada, parece que las relaciones entre las hermandades se han retomado y este Miércoles de Pasión se celebrará la convivencia entre ellas, tras suspender el Gran Poder la prevista en enero. La cofradía de San Lorenzo tendrá que ampliar su recorrido de vuelta por el Arenal este año.

La pérdida de sillas en Sierpes

Otra de las novedades de la Semana Santa será la eliminación de 1.156 sillas de la carrera oficial en la calle Sierpes, en aras de ganar más espacio para el tránsito de las cofradías por esta vía y, con ello, aumentar la seguridad. A todos estos titulares se les ha ofrecido, tras un sorteo público, una nueva ubicación. "Algunos las han rechazado por no ser buenas localidades", ha reconocido Vélez, quien ha asegurado que, en principio, no se eliminarán más localidades en dicha calle. A este respecto, el presidente del Consejo ha pedido a los abonados que quedan en Sierpes que respeten las líneas rojas que se marcarán en el suelo para diferenciar la zona de parcelas de sillas del carril por donde discurren los cortejos. "No se deben sobrepasar, o de lo contrario el próximo año tomaremos más medidas", ha advertido Vélez.

El Consejo ha colgado este año el cartel de "no hay localidades". Para las últimos abonos de la carrera oficial que quedaron libres se formaron largas colas ante la sede de la institución, desde bien temprano, para lo que se tuvo que contratar a un vigilante. "Se ha adjudicado hasta la última silla y muchos se han quedado sin ella", ha añadido el presidente de la entidad cofradiera.

La reventa de abonos

Respecto a la reventa de sillas a precios que triplican su tarifa original, Vélez ha defendido el reglamento sancionador con el que cuenta el Consejo, pero reconoce que el control total de esta práctica resulta imposible: "No podemos tener un vigilante detrás de cada persona". Tampoco se quiere recompensar -como se ha propuesto desde algunos sectores- con una silla a quien delate un posible fraude. "No queremos fomentar la delación", ha abundado.

En cuanto al dispositivo de seguridad para la Semana Santa y, en especial, para el Sábado Santo, cuando se celebre el Santo Entierro Grande, el presidente ha subrayado que "los efectivos policiales son los mismos que el año pasado. No habrá menoscabo en ningún día".